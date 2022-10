Kameradschaft feiert in Schwabmünchen zwei runde Geburtstage

Die Veteranen in Schwabmünchen werden 150 Jahre alt, die Reservisten 60 Jahre. Wie das Jubiläum begangen wird.

Die Veteranen- und Reservistenkameradschaft Schwabmünchen 1872 feiert heuer ein zweifaches Jubiläum: den 150. Vereinsgeburtstag der Veteranen und das 60-jährige Bestehen der Reservistenkameradschaft. Der Vorsitzende Dieter Götzendörfer hat einiges rund um die Jubiläen zu organisieren. Denn ein Festabend am Samstag, 22. Oktober, in der Schwabmünchner Stadthalle steht an. Beginn ist um 17.30 Uhr. Die eigentlichen Feierlichkeiten starten allerdings bereits um 16 Uhr mit einer Ehrenwache und Gedenkandacht am Kriegerdenkmal an der Schwabmünchner Stadtpfarrkirche. "Hier werden wir ein Blumengebinde niederlegen und der Gefallenen der Weltkriege, nicht zu vergessen der Toten bei den Konflikten in der Welt, gedenken", sagt Götzendörfer. "Da kann jeder vorbeikommen, der sich dafür interessiert. Wir geben damit den Toten der Kriege, den gefallenen Soldaten und den zivilen Opfern eine Stimme." Anschließend findet ein Gedenkzug, am Kriegerdenkmal vom Frankreichkrieg 1870 /71 vorbei, zur Stadthalle statt. Die abendliche Veranstaltung in der Stadthalle ist für Vereinsmitglieder, Gäste und Freunde vorgesehen.

Rückblick: Als der Verein gegründet wurde

Rückblick: Der Deutsch-Französische Krieg von 1870 bis 1871 war beendet, und die wichtigsten Ergebnisse waren die deutsche Reichsgründung und das Ende des Zweiten französischen Kaiserreichs. In Schwabmünchen wählte man den Vorabend des zweiten Jahrestages der siegreichen Schlacht von Sedan gegen die französischen Truppen, um am 1. September 1872 mit 18 Kriegsteilnehmer den Veteranen- und Kriegerverein Schwabmünchen zu gründen. Der Verein gab sich die Grundsätze "Treue zum Königshaus, Anhänglichkeit an Kaiser und Reich, innige Vaterlandsliebe und aufrichtige Kameradschaft". Zunächst wurde eine Unterstützungskasse ins Leben gerufen und kurz darauf die Errichtung einer Sterbekasse. 1884 wurde ein Komitee gegründet, das die Errichtung eines Kriegerdenkmals für die Gefallen des Krieges vorbereiten sollte. Am 8. August 1886 war es so weit, und das Denkmal wurde eingeweiht. Die politische Lage verschärfe sich in Europa zusehends. Am 1. August 1914 wurde die Mobilmachung angeordnet. Etwa 50 Vereinskameraden wurden sofort einberufen und schon am 19. Oktober 1914 wurde der erste Gefallenengottesdienst gehalten. "Fast jede Familie schickte während des vierjährigen Krieges einen Angehörigen hinaus. 117 Männer kehrten nicht mehr zurück", so Götzendörfer. Insgesamt verloren etwa zwei Millionen Soldaten ihr Leben.

1945 muss Verein seine Arbeit einstellen

Dieser Schmerz und die Enttäuschung über den verlorenen Krieg dienten den Nationalsozialisten als Nährboden für die Machtübernahme im Januar 1933 in Deutschland. Mit dem dritten Reich kam die sogenannte Gleichschaltung der Vereine. Wichtig war, dass das Programm der Traditionsvereine auf die Ziele der neuen Machthaber ausgerichtet wurde. Das zeigte auch bald Folgen und bis zum Kriegsende 1945 mussten 353 Tote und Vermisste durch die Marktgemeinde Schwabmünchen beklagt werden. Insgesamt verloren 5,5 Millionen deutsche Soldaten ihr Leben. Im Jahr 1945 musste der Veteranenverein seine Arbeit einstellen. Hinzu kam, dass das Inventar des Vereins in den Kriegs- und Nachkriegsjahren verloren ging. Die alte Fahne, 1874 geweiht, wurde nebst vielen anderen Gegenständen aus dem Museum geraubt.

Erst am 14. Mai 1953, im Jahr der Stadterhebung, fand eine Versammlung statt, in der auch die Vereinsziele erneut abgesteckt wurden. Diese lauteten: Pflege und Aufrechterhaltung der beim Militärdienst gewonnen Freundschaften, Wahrung des Andenkens an die gefallenen und verstorbenen Kameraden. Am 18. Juli 1954, wurde die neue Fahne geweiht und die Kameradschaft aus Langerringen konnte als Patenverein verpflichtet werden. Später wurde dann auch das Kriegerdenkmal in seiner heutigen Form am 7. Mai 1978 eingeweiht. In den darauffolgenden Jahren entwickelte sich die Kameradschaft weiter. Eine Reisegruppe wurde gegründet, diverse Jubiläumsfeiern und Fahnenabordnungen wurden durchgeführt. Rückblickend leiteten viele Vorsitzende das Vereinsgeschehen: Bruno Kiederle, Matthias Hegele, Georg Schartt, Heinrich Mützel (1880 – 1919), Theodor Mütze, Johann Engelhardt, Lorenz Kastner (bis 1945), nach dem Krieg Hermann Kuhn, Michael Seyrer, Georg Seitz, Anton Leinauer (1986 bis 1998) und letztendlich Dionys Hummel (1998 bis 2014), der dann aus Alters- und Gesundheitsgründen nicht mehr zur Verfügung stand.

Eine Fusion rettete die Tradition des Vereins

Die Auflösung des Veteranen- und Soldatenvereins stand schließlich unmittelbar bevor. Denn nach Dionys Hummel konnte kein neuer Vorsitzender gefunden werden. Ende Oktober kam dann von Ivo Moll, Vereinsmitglied und Stadtrat, der rettende Vorschlag einer Fusion mit der Reservistenkameradschaft Schwabmünchen. Bei der gemeinsamen Mitgliederversammlung der beiden Gruppierungen in der Gaststätte Einkehr zum Hasen wurden direkt Nägel mit Köpfen gemacht: Die Veteranen und die Reservisten schlossen sich unter dem Namen Veteranen- und Reservistenkameradschaft Schwabmünchen e. V. 1872 zu einem neuen Verband zusammen. Der Zusammenschluss wurde auf der Generalversammlung im Februar 2014, bestätigt.

Die Reservisten und ihre Anfänge

Und so entstanden die Reservisten: In Anwesenheit von Vertretern der Bundeswehr und des Bundesverbandes der Reservisten der Bundeswehr gründeten ehemalige Angehörige der Bundeswehr Ende 1962 die Kreisgruppe Schwabmünchen des Verbandes. Im Jahr 1967 wurde die Ortsgruppe erstmals öffentlich in der Zeitung erwähnt, und 1970 wird Michael Mayr zum Vorsitzenden der Reservisten-Kameradschaft Schwabmünchen gewählt. 1977 erhielt die Kameradschaft ihre Standarte. In den 80er- und 90er-Jahren entwickelte sich die Kameradschaft weiter. 1984 wurde die Kreis-Militärpatrouille abgehalten. 1985 wird eine Partnerschaft mit der Sicherungsstaffel auf dem Lechfeld geschlossen. Vorsitzende waren ab 1983 Florian Biswanger, ab 1987 Gerhard Plunger, ab 1990 Josef Völkl, ab 1992 Thomas Maugg, ab 1993 Jürgen Grigoleit, und seit 1996 steht nun Dieter Götzendörfer den Reservisten vor.

Der Mitgliederstand pendelte sich in den vergangenen Jahren bei ungefähr 140 Mitgliedern ein. Derzeit sind 147 Mitglieder in der Reservistenkameradschaft organisiert, "auch wenn die Entwicklung der Bundeswehr in den vergangenen Jahren nicht gerade für Begeisterung sorgte. Die Kameradschaft spürt den Wegfall der Wehrpflicht schon. Es wird immer schwerer, neue Vereinsmitglieder zu finden. Das Vereinsleben bei den Reservisten bietet aber viel", so Götzendörfer. Und das soll auch in der Zukunft so bleiben. Etwa 50 bis 60 Veranstaltungen werden jährlich durchgeführt. Dazu gehören Vereinsausflüge, viele Hüttenabende, Kegelabende und Kameradschaftsabende. Daneben gehört auch der Erhalt der während der Bundeswehrzeit erworbenen Fähigkeiten und Kenntnissen zu diesen Zielen. Die Freiwilligkeit steht dabei an oberster Stelle. (AZ)