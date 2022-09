Michaeli-Markt 2022: Schwabmünchner in Kauf- und Feierlaune

Die Schwabmünchnerinnen und Schwabmünchner feierten beim 460. Michaeli-Markt ausgiebig. Daran konnte auch das Wetter nichts ändern.

Das Wetter in Schwabmünchen scheint kein Marktfreund zu sein. So wollte es zumindest am Samstag anscheinend den Menschen ihren Michaeli-Markt verderben. Doch geklappt hat das nicht. Trotz Regen war der Markt gut besucht. An den Buden wurde fleißig eingekauft, gespeist und getrunken. Angesichts des riesigen Angebots an den Ständen bestand die Schwierigkeit oft darin, sich zu entscheiden, was es denn nun letztlich sein sollte. Auch die Oldtimerausstellung zog viele Besucher an.

Wer an den Marktständen doch nicht das Richtige gefunden hatte, der konnte am verkaufsoffenen Sonntag noch einmal durch die Geschäfte in der Innenstadt schlendern. Dann war auch endlich mit dem Regen Schluss. Am Ende lockte der Festplatz mit Bierzelt und allerlei Fahrgeschäften. Dort hatte man zeitweise den Eindruck, ganz Schwabmünchen müsse auf den Beinen sein – so gut waren die Angebote rund um den Michaeli-Markt besucht.