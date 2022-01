Schwabmünchen

12:00 Uhr

Refluxkrankheit: "Meist ist der Magen übersäuert"

Plus Die Refluxkrankheit sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, sagt Dr. Helmut Probst, Oberarzt der Inneren Medizin der Wertachkliniken. In einer offenen Telefonsprechstunde hat er individuelle Fragen beantwortet, die wichtigsten fasst er hier noch einmal zusammen.

Ich habe brennende Schmerzen hinter dem Brustbein, manchmal auch im Hals. Die Beschwerden kommen manchmal nach dem Essen, manchmal auch beim Spazierengehen. Kann das eine Refluxkrankheit sein?



Dr. Probst: Brennende Schmerzen hinter dem Brustbein, die in den Hals ausstrahlen, können durch eine schlechte Durchblutung des Herzmuskels verursacht werden, etwa bei einer Angina Pectoris, einer Verengung der Herzkranzgefäße. Deshalb sollte man bei Schmerzen in der Brust grundsätzlich baldmöglichst den Hausarzt und/ oder einen Herzspezialisten aufsuchen. Wenn eine herzbedingte Ursache ausgeschlossen wurde, sollte die Refluxkrankheit mit einer Spiegelung von Speiseröhre und Magen diagnostiziert werden. Dabei kann man Entzündungen, verätzte Stellen, Verengungen oder Geschwülste sehen und gegebenenfalls Gewebeproben entnehmen. Dank moderner Technik ist eine Magenspiegelung heutzutage ein harmloser Eingriff, von dem die meisten Patienten dank Schlafmittel gar nichts spüren. Außerdem kann mit einer sogenannten 24-Stunden-PH-Metrie, also einer Langzeit-Säuremessung, durch eine kleine Sonde kontrollieren, ob und wie oft Magensäure in die Speiseröhre zurückfließt und wie lange sie dort bleibt. Die Schmerzen können jedoch auch durch eine Erkrankung in der Lunge oder im Hals-Nasen-Ohrenbereich verursacht werden. Auch das sollte gecheckt werden.

