Schwabmünchen wird beim Michaeli-Markt zum Freiluftkaufhaus

Für die Besucher des Schwabmünchner Michaeli-Markts gab es viel Schönes zu entdecken. Eine überraschende Straftat trübt die Freude bei den Standbetreibern.

Dunkle Wolken und immer wieder mal Regenschauer begleiteten den 460. Michaeli-Markt, zu dem sich die Holzhey-, die Museums- und die Gartenstraße in ein großes Freiluftkaufhaus verwandelten. Auch wenn die Wetterbedingungen teilweise ungemütlich waren, statteten wieder viele Menschen dem Markttreiben einen Besuch ab.

Fieranten nehmen sich in Schwabmünchen viel Zeit für die Beratung

Über 100 Fieranten hatten ihre Stände an den Straßen aufgebaut und warteten auf Besucher. Immer mal wieder zog ein Regenschauer über Schwabmünchen. Doch es gab auch trockene Abschnitte und dann füllten sich die Wege zwischen den Ständen rasch. Jasmin Stegmann vom Stegmann-Hof in Wehringen konnte dem Ganzen sogar etwas Positives abgewinnen. Sie bot Wehringer Käse von Milch der eigenen Kühe an. "Bei gutem Wetter sind sehr viele Menschen unterwegs. Da bleibt oft wenig Raum für Beratung. Doch bei diesen Bedingungen kann man sich mehr Zeit für den einzelnen Kunden nehmen", sagte die Bäuerin.

11 Bilder Eindrücke vom 460. Michaeli-Markt in Schwabmünchen Foto: Elmar Knöchel

Das Angebot beim Michaeli-Markt war wieder riesig. Vom Küchengerät über Schmuck bis zu Gewürzen, von Honig über Käse und Wurstwaren, bis hin zu Reisigbesen und allerlei Salben und Wässerchen. Die Vielfalt der angebotenen Waren, die es nicht im Laden um die Ecke gibt, zeigte, warum der Markt so beliebt ist. Von den kulinarischen Verführungen ganz zu schweigen. Alle paar Meter stieg dem Besucher ein anderer köstlicher Geruch in die Nase. Manchem fiel es da sicher schwer zu entscheiden, ob es nun Käsespatzen sein sollten oder doch lieber etwas Süßes – oder am Ende vielleicht beides? Schließlich ist nur einmal im Jahr Michaeli-Markt.

Straftat führt zu Unverständnis bei Schwabmünchner Standbetreibern

Am Marktplatz gab es erneut den Kunst- und Genussmarkt. Gleich am Eingang fiel sofort das Eismobil auf: ein historischer VW-T1-Bully. In der Nacht auf Samstag hatten Unbekannte versucht, das VW-Emblem auf der Vorderseite des Fahrzeugs zu entwenden und dabei den historischen Eiswagen beschädigt. Das führte beim Besitzer wie auch bei anderen Standbetreibern zu Unverständnis. So ein Verhalten habe auf einem Fest wie dem Michaeli-Markt nichts zu suchen, war die einheitliche Meinung. Die Schwabmünchner Polizei ermittelt nun in dem Fall.

Glücklicherweise wollte die meisten Menschen einfach Spaß haben. Das zeigte sich auf dem zu allen Zeiten gut besuchten Festplatz mit Autoscooter, Leopardenspur, Kettenkarussell und Schiffschaukel. Spätestens beim Besuch im Bierzelt war den Schwabmünchnern das Wetter egal. Am Sonntag lockten dann die Oldtimerausstellung und der verkaufsoffene Tag noch einmal viele Besucher in die Stadt. Rund um das Schwabmünchner Zentrum wurden sogar Parkflächen knapp.

Lesen Sie dazu auch