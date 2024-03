Schwabmünchen

11:00 Uhr

Sozialpädagogin erklärt, wann es Zeit für eine Paarberatung ist

Plus Sozialpädagogin Claudia Hitzler-Frank berät in der Suchtfachambulanz der Caritas in Schwabmünchen, Königsbrunn, Zusmarshausen und Meitingen auch Paare.

Von Jennifer Kopka

Welche Paare kommen zu Ihnen in die Paarberatung?



Claudia Hitzler-Frank: Meistens kommen Ehepaare, die zwischen 40 und 60 Jahre alt sind. Ein Partner ist oft suchtkrank, der andere gesund. Wir behandeln hier alle Süchte. Es geht um Alkohol, es geht um illegale Drogen, es geht auch um Verhaltenssüchte wie Essstörungen und Glücksspiel oder Medienproblematik.

Welche Motivation haben Paare, in die Paarberatung zu kommen?



Hitzler-Frank: Betroffene melden sich bei uns einfach, weil sie selbst ein Suchtproblem sehen, und wir motivieren dann, dass der Partner oder die Partnerin auch mitkommt. Treibende Kraft können aber auch Ehepartner und Ehepartnerinnen sein, die sagen: Das mache ich nicht mehr mit, so geht es nicht mehr weiter. Diese motivieren dann den Betroffenen, mit zur Beratung zu kommen. Gut ist es, wenn diese gleich von Anfang an in den Prozess einbezogen werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen