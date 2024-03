Stadtmusikkapelle Schwabmünchen hebt die Mitgliedsbeiträge an

Der Vorsitzende der Stadtmusikkapelle Schwabmünchen, Peter Schäfer, zieht Bilanz. Er ist guter Hoffnung, dass das Vereinsminus in zwei Jahren beglichen ist.

Bei der Jahreshauptversammlung der Stadtmusikkapelle Schwabmünchen zog Vorsitzender Peter Schäfer Bilanz: Es sei wieder ein ereignisreiches Jahr gewesen, so Schäfer, der detaillierter auf den Workshop mit Profitubist Peter Laib im Januar einging. Er sei sowohl für die Jugend als auch für die erfahrenen Musikerinnen und Musikern von großem Mehrwert gewesen.

Das gute Miteinander in der Vorstandschaft beschrieb Schäfer als faszinierend. Er lobte vor allem das Engagement der Zweiten Vorsitzenden Franziska Brand, die im vergangenen Vereinsjahr wesentlich zur Integration der Jugend beigetragen und viele wertvolle Ideen eingebracht habe. Finanziell stehe der Verein, trotz des Baus des Lech-Wertach Probenzentrums, nicht allzu schlecht da. Auch wenn das Vereinskonto noch ein Minus aufweist, habe er doch die Hoffnung, dass sich dies bis Ende 2025 wieder in ein Plus verwandeln werde. Aus diesem Grund stand dann auch der Antrag auf Satzungsänderung auf der Tagesordnung.

Mitgliedsbeiträge der Stadtmusikkapelle werden angehoben

Zum einen stimmte die Vollversammlung einstimmig für eine Beitragserhöhung der Passiven, zum anderen für die Einführung eines Mitgliedsbeitrages auch für die aktiven Mitglieder. Dies sei in vielen umliegenden Vereinen längst Usus und aufgrund der finanziellen Situation unvermeidbar.

In ihren Ämtern bestätigt wurden Annette Sommer als Schatzmeisterin, Armin Deschler als Zweiter Schriftführer sowie Ulrike Raith als Spartenvorsitzende für die Jugend. Nachdem dem Antrag, den Spartenvorsitzenden Big Band durch den Spartenvorsitzenden Streicher zu ersetzen, stattgegeben worden war, wählten die Anwesenden Iris Weiß in das neue Amt. Stolz zeigte sich der Vorsitzende über große Zahl der zu ehrenden Aktiven. Wolfgang Siegert wurde von Schäfer für seine 20-jährige Zeit als Dirigent geehrt. „Du hast uns beigebracht, wie man eine Polka spielen muss, dass sie auch gut klingt“, sagte Schäfer mit einem Augenzwinkern, und zeichnete Siegert mit der Anstecknadel am blau-weißen Band des Allgäu Schwäbischen Musikbunds aus. Des Weiteren wurden geehrt: Michael Franz, Elias Jauchmann, Simon Mayr, Fabian Ritschel, Maria-Theresa Hiller, Julia Stangl, Lara Vollert, Mia Weiß (alle zehn Jahre), Jonas Seitz (15 Jahre), Franziska Brand (20) sowie Andreas Meiringer und Christoph Menter für 30 Jahre. (AZ)