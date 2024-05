Frischer Wind beim Heimatverein Untermeitingen

Horst Kelch übergibt sein Amt als Vorsitzender nach vielen Jahren an Bernd Pillmeier.

In der Vereinshütte Lechfeldalm fand die letzte Jahreshauptversammlung unter der Leitung des Vorsitzenden Horst Kelch statt. Er hatte im Vorfeld bekannt gegeben, dass er nicht erneut für das Amt des Vorsitzenden kandidieren würde. Diese Entscheidung eröffnete die Möglichkeit für einen Neuanfang und frischen Wind im Verein.

Bernd Pillmeier, der sich bereits durch seine langjährige Verbundenheit und seine erfolgreiche Arbeit im Verein ausgezeichnet hatte, wurde einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Seine Erfahrung und sein Humor machen ihn zu einem idealen Kandidaten für diese Position. An seiner Seite steht nun Sebastian Geßner als Zweiter Vorsitzender, während Andreas Schmitt seine Rolle als Schatzmeister fortsetzt. Als Schriftführerin bleibt Anja Grothe im Amt, während Stefan Ambros neu als Gartenreferent gewählt wurde. Gemeinsam bilden sie den engen Vorstandskreis des Vereins. Mit 209 Mitgliedern, darunter 71 Kleingärtner, steht der Verein auf einer soliden Basis.

Neben den Vorstandsmitgliedern gehören auch Ramona Hägele, Thomas Neumann, Adrian Schmitt, Achim Geßner und Horst Kelch als Beisitzer zum erweiterten Vorstand. Horst Krause und Sandra Geßner wurden als Kassenprüfer bestätigt. In seinem Jahresbericht hob der scheidende Vorsitzende die vielfältigen Aktivitäten des Vereins hervor, darunter die Teilnahme an gemeindlichen Veranstaltungen und insbesondere eine umfangreiche Spendenaktion zugunsten der Lechfelder Tafel. Unter der Leitung von Anja Grothe organisiert der Verein seit 2017 eine Aktion, bei der bedürftige Kinder zu Weihnachten beschenkt werden.

Der Heimatverein Untermeitingen hat 45 Schrebergärten

Ein weiterer Schwerpunkt des Vereins liegt in der Verpachtung und Pflege der vereinseigenen 45 Schrebergärten in der Röthstraße. Angesichts des wachsenden Interesses an Natur und Eigenanbau wurde sogar eine Warteliste eingeführt, um dem Ansturm gerecht zu werden. Diese wird umgehend mit sofortiger Wirkung geschlossen und es sind keine weiteren Anmeldungen mehr möglich. Zu den kommenden Terminen auf der "Lechfeldalm" gehören das Sonnwendfeuer am 22. Juni sowie das Kartoffelfest am 14. September.