Pläne für die Turnhallerweiterung in Untermeitingen werden konkreter

Der Gemeinderat billigt den Planentwurf mit Foyer am westlichen Eingang und einem Anbau an der Ostseite mit Laderampe

Auf der Gemeinderatssitzung in Untermeitingen wurde bereits Ende Juni beschlossen, bei der Turnhalle der Mittelschule einen Eingangsbereich zu schaffen und die Halle an der Ostseite um ein Spielfeld und einen Geräteraum zu erweitern. Nun wurde der Planentwurf des Architekturbüros Degle nach Abstimmung mit den Abteilungen des Sportvereins vorgelegt. Neben der schulischen Nutzung dient die Sporthalle auch dem Vereinssport wie Tischtennis, Gymnastik oder Allkampf-Taekwondo.

Anbau wird auch von der Schule begrüßt

Der Anbau eines Foyers an der Westseite werde laut Bürgermeister Simon Schropp auch von der Schule begrüßt, weil dann die Ganztagesbetreuung von den Kellerräumen in den hellen Eingangsbereich umziehen könne. Dafür ist ein durch eine mobile Faltwand abtrennbarer Bereich vorgesehen. Daran schließt sich der Kiosk an, der für Getränkeausgaben und Catering bei Turnieren oder Empfängen vorgesehen ist.

Die Ostseite der Mittelschul-Turnhalle wird um etwa 80 Quadratmeter erweitert und erhält eine Laderampe. Foto: Hieronymus Schneider

Die ursprünglich geplante Wendeltreppe vom Eingang in den unteren Bereich wird aus Platzgründen durch eine einfache Treppe ersetzt. Das Foyer wird mit einem Flachdach etwas unterhalb des Hallendaches bedeckt. Für die jetzt vorhandenen Fahrradständer muss laut Schropp ein anderer Platz gefunden werden. An der Ostseite wird das Dach über dem Anbau um etwa 85 Quadratmeter verlängert. Durch den Anbau werden ein weiteres Spielfeld und ein Geräteraum geschaffen. Zum Geräteraum führt eine Rampe, die zum Be- und Entladen auch befahren werden kann. Franz Schormeier (CSU) regte an, auch diese Rampe mit zu überdachen. Die Rampe dient auch als Flucht- und Rettungsweg. Der Gemeinderat billigte den Planentwurf einstimmig.

Wo die Tribüne hinkommt, ist noch unklar

Noch zurückgestellt wurde die Frage, ob die Tribüne an der Nord- oder Südseite der Halle eingebaut und ob sie ausfahrbar oder fest installiert werden soll. Die Holzwände und Trennvorhänge werden im Zuge der Erweiterung erneuert. Mit der Billigung des Gemeinderates kann nun der Antrag für die Sportstättenförderung eingereicht werden. Mit dem Baubeginn ist frühestens Anfang 2023 zu rechnen.

Weitere Themen im Überblick

Der Gemeinderat erteilte fünf Bauanträgen mehrheitlich sein Einvernehmen. So dürfen eine Heilpraktiker-Praxis in der Römerstraße nach Nachweis von zwei weiteren Stellplätzen und eine Betriebsleiterwohnung in einer Ausstellungshalle in der Siemensstraße eingerichtet werden. Bei der Frage der Betriebsleiterwohnung gab es allerdings sechs Gegenstimmen, welche deren Sinn und Zweck infrage stellten. Der bestehende Bebauungsplan erlaube aber solche Betriebsleiterwohnungen. Karl Strass (CSU) regte an, diese Frage bei künftigen Plänen für Gewerbegebiete neu zu bedenken. Gegen den Aufbau einer DHL-Packstation beim Edeka-Markt am Lechring, sowie der Errichtung einer Terrassenüberdachung und eines Gartenhauses in der Fellhornstraße hatten die Räte keine Einwände. Eine nachträgliche Bauvoranfrage zum Neubau von drei Doppelhäusern am Ortsrand des Lußwegs wurde bis zur Sitzung im Oktober zurückgestellt. Hier sind noch Fragen zur Verkehrserschließung des nur vier Meter breiten Weges und der bebaubaren Fläche zu klären.

Das für die Gemeinde kostenfreie Carsharing-Angebot der Firma Mikar wurde vom Gremium befürwortet. Die Anzahl der PKW oder Kleinbusse und deren Standorte sollen im Verbund (GEL) mit den Gemeinden Klosterlechfeld, Graben und Obermeitingen festgelegt werden.

Zu den Plänen der Nachbargemeinde Langerringen zur Änderung des Bebauungsplans im Ortsbereich und der Erweiterung des Gewerbegebiets wird keine Stellungnahme abgegeben, da Untermeitinger Belange nicht berührt werden.