Kleinaitingen bleibt auf Erfolgskurs

Die Regionalliga-Volleyballerinnen des FC Kleinaitingen kommen gegen Fürth zu einem klaren 3:0-Erfolg. Spannend wird es nur in einem Satz.

Der elfte Sieg im zwölften Spiel gelang den Regionalliga-Volleyballfrauen des FC Kleinaitingen vor einer Rekordkulisse von rund 160 Fans beim Heimspieltag gegen den TV Fürth. Mit einer souveränen Teamleistung und lautstarken Fans im Rücken wurde es nur im dritten Satz so richtig spannend (25:15, 25:13, 25:22).

Dem Trainergespann Peter Maiershofer/Stefan Nowotny standen nicht alle Spielerinnen zur Verfügung, und man ging mit folgender Mannschaft in den ersten Satz: Franzi Kexel, Antonia Meyer, Nicki Mayr, Niki Sandru, Anni Salesch, Elke Kexel und Libera Brini Buddrus.

Kleinaitingen startet wie gewohnt und holte sich schnell einen Vorsprung, der den Gegner zu einer frühen Auszeit beim 5:0 zwang. Fürth fand nun besser ins Spiel und nutze den nicht perfekt stehenden Block immer wieder für Punkte aus und glich zum 9:9 aus. Danach hatten sich die Kleinaitinger Damen besser auf das Spiel des Gegners eingestellt und man konnte Punkt für Punkt die Führung ausbauen (20:10) und den Abstand bis zum Schluss halten (25:15).

Lange Ballwechsel mit sehenswerten Aktionen

Auch in den zweiten Satz startete man gut, Antonia Meyer und Anni Salesch konnten auf Außen immer wieder mit schnellen, harten Angriffen punkten, und Diagonalspielerin Niki Sandru brachte den Ball mit clever platzierten Angriffen im gegnerischen Feld unter (6:2). Dann wurde es hektisch. Lange Ballwechsel mit vielen sehenswerten Abwehraktionen auf beiden Seiten ließen Fürth noch mal herankommen (9:7), bevor man sich wieder sortiert hatte und Zuspielerin Franzi Kexel ihre Angreifer gewitzt einsetzen konnte und man so den Satz konsequent mit 25:13 zu Ende brachte.

Im dritten Durchgang wurde es noch mal spannend. Zwar ging man wieder in Führung (10:7, 23:17) doch konnte Fürth gegen Ende des Satzes noch einmal mit starken Aufschlägen und klugen Angriffen punkten. Über 23:21 und 24:22 wurde es noch mal knapp, aber durch gute Blockarbeit (Nicki Mayr) und eine sichere Abwehr (Brini Buddrus, Elke Kexel) brachte man den 3:0-Sieg unter Dach und Fach.

Bereits am kommenden Samstag, 11. Februar, schlagen die Damen des FC Kleinaitingen wieder in heimischer Halle gegen den direkten Verfolger aus Rosenheim auf. Spielbeginn ist 16 Uhr in Schwabmünchen.

FC Kleinaitingen: Elke Kexel, Nicki Mayr, Franzi Kexel, Anni Salesch, Niki Sandru, Luisa Nowotny, Krissi Schaffner, Eva Kehrstephan, Brini Buddrus, Laura Korth