Kleinaitingen lässt nichts anbrennen

Einen deutlichen Sieg gab es für die Volleyballerinnen des FC Kleinaitingen beim Heimspiel gegen Hahnbach..

Überraschend souverän gewannen die Volleyball-Damen des FC Kleinaitingen gegen den SV Hahnbach in der Regionalliga Süd. Mit 25:15, 25:19 und 25:18 war der 3:0 Erfolg nie in Gefahr.

Dabei starteten beide Mannschaften mit guten Aufschlägen in die Partie und das Trainergespann Peter Maiershofer/Stefan Nowotny musste bei einem Rückstand von 7:9 die erste Auszeit nehmen. Klare Worte und ein konkreter Fahrplan, die Angriffe gar nicht mit voller Härte, sondern besser platziert zu spielen, brachten den Erfolg. Über 14:12 und 18:14 ließ man nichts mehr anbrennen und machte durch sichere Aufschläge (Luisa Nowotny) und eine gut funktionierende Abwehr um Libera Brini Buddrus und Antonia Meyer den Sack zu und gestattete den Hahnbacherinnen nur noch einen Punkt (25:15).

Im zweiten Satz zeigte man angefeuert von rund 80 Fans eine starke Leistung in allen Bereichen. Gute Aufschläge und eine präzise Abwehr zu Zuspielerin Franzi Kexel, die ihre Angreiferinnen Elke Kexel, Anni Salesch und Nicki Mayr gekonnt in Szene setzen konnte und dem Hahnbacher Block keine Chance ließ, waren der Garant für eine deutliche Führung (17:8). Durch die Auswechslung von gleich drei Spielerinnen gab es eine kurze Schwächephase, was die Abstimmung auf dem Feld anging, und Hahnbach konnte einige Punkte aufholen (22:18), bevor man sich durch gute Aktionen von Emilia Meyer, Niki Sandru und Krissi Schaffner die Sicherheit wieder zurückholen und den Satz ungefährdet gewinnen konnte (25:19).

Starke Anfangsphase des FC Kleinaitingen

Der dritte Durchgang verlief ähnlich wie Satz zwei. Eine starke Anfangsphase zwang den Gegner zu zwei frühen Auszeiten (3:0, 15:8) und dieses Mal ließ man nichts mehr anbrennen. Durch eine geschlossene Mannschaftsleisung kratzte man schier unmögliche Bälle vom Boden, die man dann im Hahnbacher Feld versenken konnte. Die eingewechselte Steffi Kraus beendete das Spiel mit einem Ass (25:18). Mit weiteren drei Punkten auf dem Konto klettern die Damen des FCK nun auf den ersten. Tabellenplatz, den es bereits kommenden Sonntag zu verteidigen gilt. Denn dann steht um 14 Uhr das nächste Heimspiel gegen den TSV Zirndorf in der Leonhard-Wagner-Halle in Schwabmünchen an.

FC Kleinaitingen: Elke Kexel, Nicki Mayr, Emilia Meyer, Antonia Meyer, Franzi Kexel, Anni Salesch, Niki Sandru, Steffi Kraus, Luisa Nowotny, Kristin Schaffner, Eva Kehrstephan, Brini Buddrus, Laura Korth. (AZ)