Kleinaitingen setzt Erfolgsserie fort

Weiter ungeschlagen bleiben die Kleinaitinger Volleyballerinnen nach ihrem hart erkämpften Erfolg gegen Straubing.

Der Siegeswille und vor allem die kämpferische Teamleistung waren der Garant für den Kleinaitinger Erfolg bei stark aufspielenden Straubingerinnen. Die Damen des FCK bezwangen ihre Gegnerinnen beim Auswärtsspieltag in einem spannenden Spiel mit 3:1 (25:21, 24:26, 25:13, 25:20).

Die Kleinaitinger Damen hatten sich viel vorgenommen, reiste man doch mit sieben Siegen aus sieben Spielen nach Straubing, das nach dieser Niederlage auf dem achten Tabellenplatz liegt, was der starken Vorstellung aber nicht wirklich gerecht wird. Bereits zu Beginn des ersten Satzes war klar, dass das eine richtige Bewährungsprobe für den FCK werden würde, spielte man doch ein Spiel auf Augenhöhe und keine Mannschaft konnte sich absetzen. Trainer Peter Maiershofer war in seiner Auszeit (16:15) aber noch relativ entspannt: "Wir spielen gut mit und ich weiß, dass ihr erst ab 20 Punkten so richtig Gas gebt. Wenn ihr das tut, dann brauche ich mir keine Sorgen machen." Gesagt - getan: Beim Stand von 19:18 war allen klar, dass man noch eine Schippe draufpacken muss und jeder noch so sicher geglaubte Ball des Gegners wurde vom Boden gekratzt und am Netz verwandelt (25:21).

Guter Block der Kleinaitinger Volleyballerinnen

Auch der zweite Durchgang war ein Kopf an Kopf Rennen, keine Mannschaft konnte sich absetzen und Straubing hatte am Ende ein bisschen mehr Glück und konnte den Sack zumachen (24:26). Im dritten Satz hatte man sich auf Kleinaitinger Seite an den gut stehenden Block und die Abwehr gewöhnt und konnte die Lücken der Straubinger ausnutzen. Bereits beim Stand von 6:2 und 10:5 begann Straubing, die Aufstellung zu verändern, was aber den Lauf der FCK Damen nicht unterbrechen konnte (18:12). Eine starke Aufschlagserie und ein gut stehender Block sowie eine starke Abwehr garantierten den 25:13-Erfolg.

Durchgang vier glich dann dem Verlauf des ersten Satzes: Man lief einem 1:4 Rückstand hinterher, den man erst zum 13:13 egalisieren konnte. Wieder spielte man Punkt für Punkt, keine Mannschaft konnte mehr als zwei Zähler davon ziehen und erst zum Ende des Satzes waren es wieder gute Aufschläge, der kämpferische Teamgeist und mutige Abschlüsse am Netz, welche den Erfolg ausmachten (25:20).

Somit wandern weitere drei Punkte auf das Konto des FC Kleinaitingen und das Team bleibt an der Tabellenspitze, bevor es nach einer kurzen Verschnaufpause bereits zum ersten Rückrundenspiel am 11. Dezember auswärts gegen den SV Esting geht.

FC Kleinaitingen: Elke Kexel, Nicki Mayr, Emilia Meyer, Antonia Meyer, Franzi Kexel, Anni Salesch, Niki Sandru, Steffi Kraus, Luisa Nowotny, Krissi Schaffner, Eva Kehrstephan, Sandra Thomalla, Brini Buddrus, Laura Korth. (AZ)