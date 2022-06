Von Samstag bis Montag wird in Waldberg die heilige Radegundis gefeiert

Drei Tage lang wird ab Samstag in Waldberg gefeiert. Mit dem Fest pflegt Waldberg eine Tradition, die auf die Bistumsheilige Radegundis zurückgeht.

Es ist nicht das erste Radegundisfest, das Elisabeth Egger zusammen mit dem Festausschuss in Waldberg organisiert. Aber ein ganz Besonderes: „Nach einem Jahr Pause und dem Radegundisfest „light“ im vergangenen Jahr ist es jetzt mein zehntes Mal, dass ich im Festausschuss dabei bin“, sagt sie. „Ich freue mich schon ganz besonders darauf.“ Es sei schön, dass dieses Mal wieder ein ganz normales Fest stattfinden könne, so wie früher. Mit Prozession und einem Festgottesdienst – immerhin ist das Radegundisfest ein Kirchenfest mit weltlicher Umrahmung. Deshalb sollen die Kirche im Vordergrund stehen und die Sage, die diesem Fest seinen Namen gibt.

Die Dienstmagd und der Wolf

Anlass für dieses Fest ist seit 200 Jahren die Legende der heiligen Radegundis. Diese diente um das Jahr 1300 als Dienstmagd auf Schloss Wellenburg. Sie hatte ein gutes Herz, kümmerte sich auch um Arme und Kranke und brachte regelmäßig Speisen in das nahegelegene Siechenhaus. Eines Tages aber wurde sie auf ihrem Weg zu den Kranken von Wölfen angefallen und starb. An ihrer Grabstätte wurde eine Kapelle errichtet, die schnell ein Anziehungspunkt für Hilfe suchende Wallfahrer wurde.

Radegundis ruht in einem Glasschrein

Bald wurden die Gebeine in eine neue, größere und eigens errichtete Kapelle überführt, die Matthäus Lang, Inhaber der Herrschaft Wellenburg, 1521 erbauen ließ. Als diese bei einem Unwetter einstürzte, kamen die sterblichen Überreste der heiligen Radegundis nach Waldberg. Als „Heiliger Leib“ ruht sie, eingekleidet von Oberschönenfelder Schwestern, in einem Glasschrein unter dem Altartisch. Ihr zu Ehren wird seit 1819 jedes Jahr eine feierliche Prozession begangen, bei der acht Mädchen in traditioneller Tracht die Statue der Heiligen durch den Ort tragen.

Nach der Prozession ins Festzelt

Das geschieht auch an diesem Wochenende wieder beim Hochamt am Sonntag um 9 Uhr. Bei der anschließenden Prozession wird die heilige Radegundis von Altar zu Altar getragen. Danach dürfen sich die Kirchenbesucher im Festzelt stärken. „Es ist toll, dass das alles wieder so stattfinden kann“, sagt Elisabeth Egger. Hinter dem Radegundisfest steht die Musikkapelle d’Schwarzachtaler. Die Musiker stehen auch musikalisch schon in den Startlöchern. „Wir haben jetzt schon ein paar Auftritte hinter uns und sind fit“, sagt Egger. Höhepunkt verspricht neben Prozession und den zahlreichen musikalischen Gästen wieder das Badeentenrennen entlang der Schwarzach zu werden, bei dem es Preise zu gewinnen gibt.

Lesen Sie dazu auch