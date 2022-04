Der Maibaum in Walkertshofen hat einen neuen Standort

In Walkertshofen wird das Maifest heuer erstmals am Lagerhaus gefeiert. Gäste erwartet ein gemütlicher Abend.

Bereits vor zwei Jahren hätte es eine Premiere in Walkertshofen geben sollen. Nachdem die Umbauarbeiten am Lagerhaus fertiggestellt waren, hätte der Maibaum dort aufgestellt werden sollen. Daraus wurde wegen Corona nichts. Umso größer ist daher die Freude bei den Organisatoren, dass es nun klappt. Neben dem Maibaum soll es auch wieder ein Maifest geben. Die Feuerwehr lädt deshalb am Samstag, 30. April, zum Maifest ab 19 Uhr im Biergarten beim Lagerhaus ein.

Ohne Musik für mehr Gespräche am Lagerfeuer in Walkertshofen

Die Gäste erwartet ein gemütlicher Abend am Lagerfeuer mit Spezialitäten vom Grill und verschiedenen Getränken. "Wir haben uns heuer bewusst dafür entschieden, auf eine musikalische Umrahmung zu verzichten, damit die Besucher die Möglichkeit haben, sich in Ruhe zu unterhalten. Das soll im Vordergrund stehen, da die sozialen Kontakte in den vergangenen zwei Jahren doch sehr eingeschränkt waren", berichtet Karl Bauer, Vorsitzender der Feuerwehr. Bei schlechter Witterung findet das Fest im Lagerhaus statt.

Kränze aus Tannengrün für den Walkertshofer Maibaum

Vor dem Fest haben die Feuerwehrkameraden aber noch alle Hände voll zu tun. Bereits eine Woche zuvor haben sie gemeinsam mit den Mitgliedern des Vereins für Gartenbau und Landespflege die Kränze aus Tannengrün für den Maibaum gebunden. Einen Tag vor dem Maifest wird der Baum, der von Ehrenmitglied Georg Wagner gespendet wurde, geschlagen. "Einen Baum mit passendem Durchmesser zu finden, war diesmal nicht ganz einfach. Denn am früheren Standort am ehemaligen Gemeindeamt war die Halterung für den Maibaum größer. Leider gibt es mittlerweile nur noch kleinere Halterungen zu kaufen", berichtet Bauer.

Nach dem Schlagen des Baumes und dem Anbringen der Schnitzmuster wird der Baum von der Jugendfeuerwehr in der Nacht bewacht und dann vor dem Fest mit einem Kran aufgebaut. Positiv beurteilt Bauer, dass es trotz zweijähriger Zwangspause keine Probleme gab, wieder genügend Helfer zu bekommen. "Wir konnten sogar noch zusätzlich weitere Helfer aus den Reihen der Jugendfeuerwehr gewinnen", so Bauer.