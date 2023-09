Gemeindebücherei ist jetzt im ehemaligen Bankgebäude untergebracht

Bücher können nun im neuen Domizil der Gemeindebücherei in Walkertshofen ausgeliehen werden - einer ehemaligen Bank. Der Bankomat bleibt.

Wo bis vor drei Jahren die Schalterräume der Raiffeisenbank in Walkertshofen untergebracht waren, ist nun die Gemeindebücherei zu finden.

Die Bücherei musste in den Sommerferien aus dem Raum in der Grundschule ausziehen, da dringend Platz für die Schüler und Schülerinnen während der Mittagsbetreuung benötigt wird. In der neuen Anlaufstelle für Leseratten und Bücherfreunde gibt es wie bisher eine große Auswahl an Krimis, Romanen sowie Kinder- und Jugendbüchern, die zusammengerechnet in 100 Metern Regalen untergebracht wurden. Insgesamt präsentiert sich die Bücherei in dem circa 60 Quadratmeter großen Raum übersichtlicher und besser sortiert.

Bücherecke lädt zum Schmökern ein

Besonders liebevoll haben die sechs ehrenamtlich für die Bücherei tätigen Frauen die Kinderecke eingerichtet, die in einem separaten Bereich zu finden ist. Dort steht neben den Bücherregalen eine kleine Sitzecke zur Verfügung, damit die jüngsten Besucher in den Büchern schmökern können. Nutzen kann das Bücherei-Team nun auch das Schaufenster des Gebäudes, das in der Grundschule bisher nicht zur Verfügung stand. Dort werden künftig besondere oder neue Bücher ausgestellt.

Einen Einblick in die neuen Räumlichkeiten gab es für alle Interessierten am Tag der offenen Tür, der auf regen Zuspruch stieß. Es wurde ein kleiner Bücherei-Flohmarkt mit ausgemusterten Exemplaren auf die Beine gestellt, Kinder konnten sich schminken lassen und auf einen Umfragezettel durften Besucher Wünsche oder ihre Bereitschaft zur Unterstützung des Bücherei-Teams eintragen.

Bücherei ist nun besser sichtbar

Begeistert waren die Teammitglieder, dass sich spontan mehrere Besucher bereit erklärt haben, sich im Team künftig zu engagieren oder zum Bücher ausleihen vorbeikommen wollen. Sicher ist sich das Bücherei-Team, dass die Gemeindebücherei im neuen Gebäude im Vergleich zu früher besser sichtbar ist, da nun außen am Gebäude in bunten Buchstaben der Schriftzug der Bücherei angebracht wurde. Weiterhin bestehen bleibt in den Räumlichkeiten der Bankautomat der Raiffeisenbank, der abgetrennt von der Bücherei nach wie vor für Kunden jederzeit zugänglich ist.

Im Jahr 1996 ins Leben gerufen

Die Gemeindebücherei existiert bereits seit circa 1996 und wurde im Rahmen der Dorferneuerung ins Leben gerufen. Damals waren noch die Gemeinde- und die Schulbücherei gemeinsam in der Grundschule untergebracht. Erst Jahre später fand eine räumliche und organisatorische Trennung statt. Wie bisher muss die Gemeinde die Räume für die Bücherei anmieten. Bisher war der Schulverband der Vermieter, jetzt ist es die Raiffeisenbank.