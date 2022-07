Wehringen/Bobingen

06:12 Uhr

Wehringer Auwald: Großes Polizeiaufgebot für die Radtour der Klimacamper

Plus Etwa 30 Teilnehmer haben sich am Samstag der Radtour des Klimacamps angeschlossen. Bei einem Halt in Straßberg wird über den Stand der Entwicklungen im Wehringer Auwald diskutiert.

Von Elmar Knöchel

Die Radfahrenden aus dem Augsburger Klimacamp waren schon von Weitem zu erkennen. Was nicht unbedingt an den Radlern selber lag, denn die rund 30 Teilnehmenden der Radtour kamen unspektakulär daher. Einzig ein Lastenrad mit Anhänger war mit einem Transparent und ein paar Fahnen dekoriert. Aufsehen erregte viel mehr das Polizeiaufgebot, das die Aktivisten, die das Ganze als Informationstour betrachteten, begleitete.

