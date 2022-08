Um den Wehringer Auwald wird es still – doch ein TV-Beitrag sorgt für Unruhe

Plus Es ist ruhig geworden um den Wehringer Auwald. Zuletzt sorgte ein Beitrag in der ARD für Verwunderung. Und der Bobinger Bürgermeister übt Kritik.

Zuletzt ist es ruhig geworden um den Wehringer Auwald. Dort soll nach den Plänen der Gemeinde ein neues Gewerbegebiet entstehen. Dafür muss allerdings ein vier Hektar großer Wald fallen. Das Projekt war jüngst auch Thema in der ARD.