Wenn der Nikolaus auf den Weihnachtsmarkt kommt, gibt es kein Halten mehr

Auf dem Wehringer Weihnachtsmarkt geht es stürmisch zu. Nikolaus und sein Helfer freuen sich über die vielen Kinder.

Laut klingt die große Glocke am Gürtel von Knecht Ruprecht. Sie zeigt an, dass Nikolaus Michael Mak auf dem Wehringer Weihnachtsmarkt eingetroffen ist. Die zahlreichen Kinder, die sich auf den Wehringer Rathausplatz gekommen sind, schreien auf. Die meisten stürmen auf den Heiligen Mann zu. Einige wenige dagegen bleiben lieber an der sicheren Hand der Eltern. An die hundert Kinder versammeln sich schließlich um Michael Mak und seinen Knecht Rupprecht, gespielt von Sebastian Holzer. „So viele Kinder waren es noch nie“, sagt er. Er zieht dabei sein zerrissenes Fellgewand aus. So stürmisch waren die Kleinen, dass sie ihm bei der Verteilung der kleinen Gaben, das Gewand zerrissen haben. Unabsichtlich, wie Holzer betont. Er lacht und sagt: „Das muss von der Mutter wieder geflickt werden.“

Sorgten für Unterhaltung: Die Eggertaler Alphornbläser. Foto: Anja Fischer

Trotz allem Überschwang – ihren Auftritt als Nikolaus und Knecht Ruprecht möchten die beiden nicht missen. Und selbstverständlich bekommt keines der Kinder eine Bestrafung für den Übermut. „Einem Kind mit der Rute eines mitgeben, das geht heute gar nicht mehr“, finden die beiden. Und es sei auch nicht nötig. Die Kinder hätten ohnehin jede Menge Respekt, wenn sie vor dem Nikolaus stehen.

Leckereien werden auf dem Wehringer Weihnachtsmarkt verteilt

Angefangen haben die beiden vor einigen Jahren für den kleinen Sohn einer Bekannten. Als dann der bisherige Nikolaus auf dem Wehringer Weihnachtsmarkt aufhörte, war es für die beiden eine Selbstverständlichkeit, neben den Hausbesuchen in und um Wehringen, auch diesen Job zu übernehmen. Mit tiefer Stimme fragt Michael Mak bei den Kindern nach, ob sie ein Gedicht aufsagen oder ein Lied singen können. Ein Kind traut sich. „Gut gemacht“, sagt Nikolaus Mak. Und möchte dann wissen, ob auch alle das Jahr über brav gewesen sind. „Na klar“, ist sich einer der Buben sicher. Ein etwas zögerliches „Ja“ kommt von einem anderen. Der Nikolaus lässt das gelten. Dann darf Knecht Ruprecht Sebastian Holzer die süßen Leckereien verteilen.

Weihnachtsmarkt Wehringen Stimmungsvoll ist der Wehringer Weihnachtsmarkt. Foto: Anja Fischer

Noch eine Runde über den Weihnachtsmarkt, der mit vielen Lichterketten geschmückt ist, und dann können sich Nikolaus und Knecht Ruprecht umziehen. Ihre Aufgabe ist beendet. Nach getaner Arbeit lassen sie sich noch eine Tasse Glühwein, eine Scheibe Brot mit Raclettekäse oder Schupfnudeln schmecken. Das Honorar für diesen Auftritt – und alle anderen Nikolauseinsätze, die die beiden machen – werden die beiden spenden. Sie sind für die Kinder und die strahlenden Kinderaugen unterwegs und für die gute Tat vor Weihnachten.

Advent von seiner schönsten Seite

Mit Tannengrün herausgeputzt sind die 32 Stände auf dem Wehringer Weihnachtsmarkt. Damit ist er einer der größten in der Region. Immerhin lockt der Markt nicht nur mit zahlreichen Ständen, an denen weihnachtliche Dekorationen angeboten werden, für die kleine Pause zwischendurch hat der Wehringer Bauhof auch robuste Tische aus Fichtenstämmen und Bretten gezimmert. Sie bieten einen gemütlichen Treffpunkt für die Tasse Feuerzangenbowle oder den Teller Kartoffelspiralen.

