US Masters Tournament in Augusta 2022: Termine, Infos, Übertragung

Das erste der vier Major-Turniere im Golf startet am 7. April 2022. Traditionen und Bräuche bestimmen den Ablauf. Wir klären Zeitplan, Teilnehmer und Übertragung.

Die PGA Tour 22 beginnt traditionsreich mit den Golf US Masters vom 7. bis 10. April 2022. An dem langen Wochenende messen sich Titelverteidiger Hideki Matsuyama und seine Herausforderer. Wie der genaue Zeitplan der Golf Masters 2022 mit Rahmenprogramm aussieht, welche Sender das Prestige-Event live im Free-TV übertragen und welche kostenlosen Live-Streams angeboten werden, erfahren Sie hier.

Programm und Zeitplan der Golf Masters 2022

Das offizielle Golfturnier US Masters Tournament im Augusta National Golf Club beginnt am Donnerstag, den 7. April 2022, und endet am Sonntag, den 10. April 2022, mit der Siegerehrung. Bereits am Montag den 4. April 2022 sind die Golf-Profis jedoch vor Ort. Das ist der aktuelle Zeitplan mit allen Programmpunkten für die US Golf Masters 2022:

Montag, 04. April 2022: Proberunden

Proberunden Dienstag, 05. April 2022: Proberunden und Champions Dinner

Proberunden und Champions Dinner Mittwoch, 06. April 2022: Par-3-Wettbewerb

Par-3-Wettbewerb Donnerstag, 07. April 2022, 14 Uhr: Beginn erste Turnierrunde, traditioneller Ehrenabschlag

Beginn erste Turnierrunde, traditioneller Ehrenabschlag Freitag, 08. April 2022, 14 Uhr: Beginn zweite Turnierrunde

Beginn zweite Turnierrunde Samstag, 09. April 2022, 16 Uhr: Beginn dritte Turnierrunde

Beginn dritte Turnierrunde Sonntag, 10. April 2022, 16 Uhr: Beginn vierte Turnierrunde

Beginn vierte Turnierrunde Sonntag, 10. April 2022, ab ca. 24 Uhr: Siegerehrung

Wann welcher Spieler an einem Spieltag den ersten Ball abschlägt, hängt von seiner aktuellen Punktzahl im laufenden Turnier ab. Faktoren wie das Wetter können zu einer Verschiebung des Zeitplans führen. Georgia in den USA befindet sich in der Weltzeit sechs Stunden hinter Deutschland. Wenn die Spieler der Golf Masters also am Donnerstagmorgen um 8 Uhr beginnen, ist es in Deutschland bereits 14 Uhr. Die Zeiten im Zeitplan sind nach MEZ angegeben.

Übertragung des US Masters Tournament 22 im Free-TV und Live-Stream

Die Golf Masters werden jedes Jahr aufwendig und umfassend übertragen. In den USA übertragen die Sender CBS und ESPN live vom Augusta National Golf Club. Auf der offiziellen Masters Website können alle Abschläge aller Teilnehmer als Aufzeichnung mit passender Animation auf dem Track nachverfolgt werden.

Die Übertragungsdetails für Deutschland stehen noch nicht fest. Im letzten Jahr hat Sky die Golf Masters online im Live-Stream übertragen. Sobald es genauere Informationen zu den US Masters im Free-TV und Live-Stream gibt, erfahren Sie davon hier.

Teilnehmerfeld und Qualifikation zu den Golf Masters in Augusta

Der Zugang zum US Master Tournament erfolgt für die Teilnehmer nur auf Einladung. The Masters in Augusta bieten mit 100 Startplätzen das kleinste Teilnehmerfeld aller Major-Turniere. Die Einladung erfolgt aufgrund von bestimmten Kriterien. Eine Chance auf die Teilnahmeeinladung haben unter anderem frühere Sieger der Masters, die fünf letzten Sieger der U.S. Open, Open Championships und PGA Championships aber auch die aktuellen Sieger internationaler Amateur-Turniere wie den Asian Amateur Championships oder den British Amateur Championships.