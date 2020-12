vor 17 Min.

16. Dezember: Vorlesen im Advent mit Keksen und Kerzenschein

In unserem Adventskalender geben Prominente, Redakteurinnen und Redakteure bis Heiligabend Tipps, wie Sie sich die stade Zeit in diesem Jahr verschönern können.

Der Advent hat begonnen – und an dieser Stelle möchten Ihnen Prominente, Redakteurinnen und Redakteure bis Heiligabend Tipps geben, wie Sie sich die stade Zeit trotz aller Unwägbarkeiten verschönern, sie vielleicht sogar neu mit Sinn füllen können. Zum 16. Dezember gibt die Kinderbuchautorin Kirsten Boie einen Tipp:

Als meine Kinder noch Kinder waren, gehörte bei uns in der Weihnachtszeit Vorlesen ganz unbedingt dazu. Täglich, mit Kerzen, Keksen, zusammen auf dem Sofa, damit wir auch alle gemeinsam die Illustrationen ansehen konnten. Und weil Weihnachten auch die Zeit der Familientraditionen ist, gab es dabei zwar in jedem Jahr auch neue Geschichten – immer dabei sein mussten aber „Guck mal, Madita, es schneit!“ und die Weihnachtskapitel aus „Bullerbü“.

Kinderbuchautorin Kirsten Boie empfiehlt: Vorlesen im Advent mit Keksen und Kerzenschein

Heute, als Autorin, erlebe ich häufig (und das macht mich jedes Mal sehr glücklich!), dass Menschen bei Lesungen zu mir kommen und erzählen, eines meiner Bücher gehöre in ihrer Familie fest zur Vorweihnachtszeit. Vorlesen ist zu jeder Zeit ein Ritual, das in Familien eine große Nähe schafft (darüber, dass es die Kinder schlauer und empathischer macht, will ich hier gar nichts schreiben).

Wenn es irgendetwas gibt, das in diesem Corona-Advent mit seinen Einschränkungen genauso stattfinden kann wie in jedem Jahr und das Adventsatmosphäre schafft, dann ist das das tägliche Vorlesen. (Und übrigens dürfen das gerade in dieser Zeit auch gerne Erwachsene miteinander tun!) Also: Das passende Buch suchen, Kerzen anzünden – und loslesen!

