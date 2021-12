2022 NFL Draft: Zeitplan und Übertragung

Am 28. April 2022 findet zum 87. Mal der NFL Draft 2022 in Paradise, Nevada, statt. Die Teams der Liga erwerben bei der NFL-Veranstaltung Rechte an Amateur- und Jugendspielern. Welche Termine dieses Jahr gelten, wo das Ereignis übertragen wird und was man außerdem darüber wissen sollte, lesen Sie in diesem Artikel.

Zeitplan und Termine des 2022 NFL Draft

Der 2022 NFL Draft beginnt am 28. April und endet am 30. April. In diesen drei Tagen finden sieben Runden mit insgesamt 259 sogenannter Selections, also Wahlen, statt. Das läuft nach folgendem Zeitplan ab:

Runde Datum Uhrzeit (Ortszeit) 1 Donnerstag, 28.4.22 17 Uhr 2 bis 3 Freitag, 29.4.22 16 Uhr 4 bis 7 Samstag, 30.4.22 9 Uhr

In Deutschland beginnt der 2022 NFL Draft aufgrund der Zeitverschiebung am Freitag, 29.4.22, um 2 Uhr morgens.

Picks und Trades: Ablauf des 2022 NFL Draft

Alle Teams bestimmen beim NFL Draft über sogenannte Picks, welcher College-Spieler Teil der Mannschaft wird. Zuerst wählt das schlechteste Team der Saison. Anschließend wählen die besseren Teams, bis zuletzt die besten der Saison an der Reihe sind. Die exakte Reihenfolge ist noch nicht bekannt, da die laufende Saison derzeit nicht beendet ist.

Pro Runde sinkt die verfügbare Zeit je Team für die Auswahl. Runde 1 startet mit 10 Minuten. Danach wird der Zeitraum immer weiter verkleinert, bis in Runde 7 nur noch vier Minuten übrig sind. Zudem können die Teams über Trades miteinander handeln. Die Trades sind für die einzelnen Runden nach folgendem Plan festgelegt:

Runde Trades 1 Chicago - N.Y. Giants

L.A. Rams - Detroit

Miami - Philadelphia

San Francisco - Miami

Seattle - N.Y. Jets 2 Carolina - N.Y. Jets

Indianapolis - Philadelphia

L.A. Rams - Denver

Tennessee - Atlanta 3 Carolina - Jacksonville

L.A. Rams - Denver

Miami - N.Y. Giants

New Orleans - Houston

San Francisco - Miami 4 Arizona - Baltimore

Carolina - N.Y. Jets

Chicago - N.Y. Giants

Detroit - Cleveland

Houston - Carolina

L.A. Rams - Houston

Minnesota - N.Y. Jets

N.Y. Giants - Baltimore

N.Y. Jets - Seattle

Pittsburgh - Miami 5 Arizona - Philadelphia

Baltimore - Minnesota

Detroit - Denver

Houston - Chicago

Jacksonville - Carolina

Kansas City - Baltimore - N.Y. Giants

Minnesota - Jacksonville

New England - Las Vegas

Pittsburgh - N.Y. Jets

Washington - Philadelphia 6 Baltimore - Kansas City

Carolina - Buffalo

Denver - San Francisco

Green Bay - Houston

Indianapolis - Philadelphia

Kansas City - Minnesota

Las Vegas - Carolina

L.A. Rams - New England

Miami - Baltimore

New England - Miami

N.Y. Jets - Minnesota

N.Y. Jets - Philadelphia

Philadelphia - Jacksonville

Philadelphia - Denver

Pittsburgh - Jacksonville

San Francisco - N.Y. Jets - Houston

Seattle - Jacksonville

Tampa Bay - N.Y. Jets 7 Atlanta - Buffalo

Baltimore - Jacksonville

Carolina - Las Vegas

Chicago - Houston - Green Bay

Cleveland - Detroit - Denver

Dallas - Houston

Denver - Minnesota

Detroit - Cleveland

Houston - New England - Baltimore - Miami

Las Vegas - New England

Miami - L.A. Rams

Miami - Carolina

Minnesota - Kansas City

N.Y. Jets - Pittsburgh

N.Y. Giants - Cincinnati

Philadelphia - Indianapolis

San Francisco - Denver

Tennessee - Miami

Übertragung: 2022 NFL Draft im Free-TV und Live-Stream?

Der NFL Draft ist in den USA jährlich ein beliebtes TV-Ereignis, für das sich Millionen Menschen vor dem Fernseher versammeln. In den Vereinigten Staaten senden die Anbieter ESPN, ABC und NFL Network. Kann man das Spektakel auch in Deutschland per Stream oder im TV verfolgen? Das ist noch nicht bekannt. Im Jahr 2021 bot der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN eine vollständige Live-Übertragung des NFL Draft an.

2022 NFL Draft: Das sind die Top-Prospects

Für die Auswahl der besten College-Spieler der USA im 2022 NFL Draft gibt es bereits einige Favoriten. Die aktuellen Top-Prospects in der Football-Saison 2022 haben wir hier aufgelistet:

Sam Howell , Quarterback, North Carolina Tar Heels

, Quarterback, Tar Heels Spencer Rattler , Quarterback, Oklahoma Sooners

, Quarterback, Oklahoma Sooners Justyn Ross , Wide Receiver, Clemson Tigers

, Wide Receiver, Clemson Tigers Evan Neal , Offensive Tackle, Alabama Crimson Tide

, Offensive Tackle, Alabama Crimson Tide Kayvon Thibodeaux , Edge Rusher, Oregon Ducks

, Edge Rusher, Ducks Drake Jackson , Edge Rusher/Linebacker, USC Trojans

, Edge Rusher/Linebacker, Christian Harris , Linebacker, Alabama Crimson Tide

, Linebacker, Alabama Crimson Tide DeMarvin Leal , Defensive Tackle, Texas A&M Aggies

, Defensive Tackle, Texas A&M Aggies Derek Stingley Jr. , Cornerback, LSU Tigers

, Cornerback, LSU Tigers Kyle Hamilton , Safety, Notre Dame Fighting Irish

NFL Draft: Ergebnisse der vergangenen Saison

Im 2021 NFL Draft wurde Trevor Lawrence, Quarterback der Jacksonville Jaguars, als erster College-Spieler ausgewählt. Zuletzt gewählt und damit Mr. Irrelevant wurde Grant Stuard, Linebacker der Tampa Bay Buccaneers. Die meisten Selections (jeweils elf) machten die Caroline Panthers, die Dallas Cowboys und die Minnesota Vikings. Am wenigsten Selection (drei) hatten die Seattle Seahawks im Jahr 2021.