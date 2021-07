Infos zu "24 Stunden von Spa" 2021: Termin und Übertragung im TV oder Live-Stream

24 Stunden von Spa - Sky bringt das traditionelle Rennen in Belgien an beiden Tage in voller Länge live. Wann? Im TV oder Stream? Gratis? Hier erfahren Sie alles zur Übertragung, zu Termin und Uhrzeit, zur Quali und zur Strecke.

Sky hat ein besonderes Rennen für alle Racing-Fans im Programm: Der TV- und Streaming-Anbieter zeigt die 73. Auflage der traditionsreichen 24 Stunden von Spa auf dem Circuit de Spa-Francorchamps live und in voller Länge auf Sky Sport 6. Hier gehen wir für Sie in die Details.

24 Stunden von Spa 2021: Wann ist der Termin?

Das Rennen läuft am 30. und 31. Juli 2021 auf der Rennstrecke Francorchamps bei Spa. Beendet ist es am 1.8.21.

Welches sind die präzisen Uhrzeiten bei den 24 Stunden von Spa 2021?

Freitag, 30.07.21

20.10 – 21.00 Uhr: Superpole (Top20-Qualifikation)

Samstag, 31.07.21

16.00 Uhr: Das Rennen

Das Rennen endet am Sonntag, 1.8.21, um 17.30 Uhr

24 Stunden von Spa 2021: Wie läuft die Live-Übertragung im TV und Stream? Geht es auch gratis?

Sky startet seine Übertragung auf Sky Sport F1 heute am Freitag ab 20.10 Uhr mit dem Top 20-Qualifying (Superpole). Dabei werden unter den 20 schnellsten Fahrzeugen die vorderen Plätze für das Starting Grid ermittelt.

Am Samstag um 16.00 Uhr beginnt dann die Live-Übertragung des Langstreckenklassikers. Sky zeigt das Rennen live und in voller Länge bis Sonntag 17.30 Uhr – insgesamt also satte 25,5 Stunden. Zudem bietet Sky einen kostenlosen Live-Stream auf skysport.de an.

Mit im Rennen ist auch der Sky -Experte und Ex-Formel 1-Fahrer Timo Glock, der für BMW mit einem M6 GT3 an den Start geht. Er löst sich während der 24 Stunden mit seinen Teamkollegen Martin Tomcyk und Thomas Neubauer ab. Timo Glock wird von einem Kamerateam begleitet, um das Rennen aus seiner Sicht festzuhalten. Die daraus entstehende Doku wird voraussichtlich Ende August auf Sky Sport F1 laufen.

Sky Sport F1 ist nach Angaben des Senders mit einem Sky-Abonnement im Rahmen des Sport-Pakets für 17,50 Euro pro Monat empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs. Für weitere 5 Euro pro Monat können die Kunden auch sämtliche Rennen und die meisten Qualifyings in bester UHD-Qualität miterleben.

Francorchamps in Belgien - die Rennstrecke der 24 Stunden von Spa 2021

Der Circuit de Spa-Francorchamps ist eine Motorsport-Rennstrecke in der Wallonischen Region in Belgien. Sie liegt in den Ardennen, und zwar im Dreieck zwischen den Städten Stavelot (zu deren Territorium der Kurs gehört), Spa und Malmedy. Die Strecke befindet sich knapp 20 Kilometer entfernt von der deutsch-belgischen Grenze bei Monschau. Der Start-Ziel-Bereich der Strecke liegt in der namensgebenden Ortschaft Francorchamps.

Wegen einer Höhendifferenz von insgesamt etwa 100 Metern und wegen der zahlreichen Kurven mit ihren hohen Fliehkräften trägt die Strecke auch den Spitznamen „Ardennen-Achterbahn“. Seit 1925 wird dort mit Unterbrechungen der Große Preis von Belgien ausgetragen.

Streckendaten: