24-Stunden-Rennen von Le Mans 2022: Termine, Zeitplan, Übertragung und alle Infos

Zum 90. Mal findet am 11. und 12. Juni 2022 das prestigeträchtige 24-Stunden-Rennen von Le Mans statt. Teil nimmt, wer auf der Einladungsliste für das Jubiläums-Rennen auf dem Circuit des 24 Heures steht. Alle Infos zu dem Motorsport-Ereignis lesen Sie hier.

24-Stunden-Rennen in Le Mans: Im Juni 2022 gehen die Rennprofis in der französischen Stadt Le Mans wieder beim größten Langstreckenrennen für Sportwagen an den Start. Wann startet das Rennen? Wird es im live Free-TV und Live-Stream übertragen? Alle Infos zu dem großen Klassiker 2022im französischen Le Mans finden Sie hier.

Termin des 24-Stunden-Rennens in Le Mans 2022

In den vergangenen beiden Jahren wurde das 24-Stunden-Rennen von Le Mans aufgrund der Corona-Pandemie zweimal verschoben. 2022 soll es nun wieder zum traditionellen Termin im Juni stattfinden. Die folgende Übersicht fasst die wichtigsten Infos rund um das Motorsport-Event zusammen:

Was : 24-Stunden-Rennen von Le Mans

: Wann : 11. und 12. Juni 2022

: 11. und 12. Juni 2022 Wo : Le Mans , Frankreich

: , TV : NITRO und sport.de

24-Stunden-Rennen: Le Mans 22 im Free-TV und Live-Stream

Wann und wo ist das 24-Stunden-Rennen von Le Mans 2022 im Free-TV zu sehen? Welche Anbieter übertragen live und kostenlos im Stream? Welche Sender strahlen den Wettkampf im Fernsehen aus?

Das 24-Stunden-Rennen wird live im Free-TV zu sehen sein. Der RTL-Sender NITRO und sport.de übertragen das prestigeträchtige Rennen in Frankreich live. In einem neu erworbenen Rechtepaket sicherte sich RTL im Mai 2021 die Rechte am 24-Stunden-Rennen und übertrug bereits am 21. und 22. August 2021 das Rennen in voller Länge. Sport1 ist Sublizenznehmer und wird ebenfalls berichten, außerdem Eurosport.

Eurosport übertrug im August 2021 das Rennen live und in voller Länge im Livestream. Auch das zweitägige E-Sport-Event wurde live auf dem Eurosport-Player gesendet. Die Konditionen für dieses Jahr stehen noch nicht final fest. Wir aktualisieren an dieser Stelle.

24h von Le Mans: Teams, Fahrer und Starterliste 2022

Die Starterliste für das 24-Stunden-Rennen steht fest. Der ACO hat diese am 29. April 2022 bekannt gegeben. Mit 62 Fahrzeugen ist das Feld in diesem Jahr voll. Sechs weitere Fahrzeuge befinden sich momentan auf der Reserveliste.

Unter den teilnehmenden Maschinen sind lediglich fünf Hypercars – zwei von Glickenhaus Racing, zwei von Toyota und eines von Alpine. In der Kategorie LMP2 gehen 2022 27 Fahrzeuge an den Start. Das sind zwei mehr als im Vorjahr. Die GTE Pro tritt 2022 hingegen mit einem Fahrzeug weniger an.

Toyota aus Japan geht mit zwei GR010 Hybrid an den Start und gilt als absoluter Favorit. Der Start von Peugeot kam nicht zustande.

Die folgende Übersicht zeigt, wie viele Starter pro Kategorie in Le Mans dabei sind:

Hypercar: 5 Starter

LMP2: 27 Starter

LMGTE Pro: 7 Starter

LMGTE Am: 23 Starter

Reserveliste: 6 Starter

Aus Deutschland treten folgende Rennfahrer und Rennfahrerinnen beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans 2022 an:

Sophia Flörsch , Algarve Pro Racing, Oreca 07-Gibson

, Pro Racing, Oreca 07-Gibson Laurents Hörr, DKR Engineering, Oreca 07-Gibson

René Rast , WRT Team, Oreca 07-Gibson

, WRT Team, Oreca 07-Gibson Niklas Krütten, Cool Racing, Oreca 07-Gibson

Christian Ried , Dempsey-Proton Racing, Porsche 911 RSR-19

, Dempsey-Proton Racing, RSR-19 Pierre Ehret , Ferrari 488 GTE Evo, Rinaldi Racing (Reserve)

Le Mans: Austragungsort des 24-Stunden-Rennens

Le Mans ist weltberühmt für sein 24-Stunden-Rennen, das sich seit 1923 jährlich auf den Landstraßen im Süden der Stadt ereignet. Was man außerdem über den französischen Ort wissen sollte, haben wir hier zusammengefasst:

Die Stadt Le Mans liegt im Nordwesten Frankreichs , in der Region Pays de la Loire .

liegt im Nordwesten , in der Region . Ihre knapp 144.000 Bewohner werden als Manceller bezeichnet.

bezeichnet. Die Stadt entstand aus einem keltischen Oppidum, das 56 v. Chr. von den Römern eingenommen wurde.

Berühmt ist Le Mans vor allem für den Motorsport . Daneben gibt es in der Stadt auch bekannte Basketball- und Handballvereine.

vor allem für den . Daneben gibt es in der Stadt auch bekannte Basketball- und Handballvereine. Jedes Jahr im September findet in Le Mans die Zwiebelmesse Foire aux Oignons statt.