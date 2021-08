FSV Mainz 05: Endlich sorgenfrei?

Der 1. FSV Mainz 05 geht die Saison nach einer bärenstarken Rückrunde selbstbewusst an. Aber wie stark ist Mainz wirklich?

Eine Saison ganz ohne Abstiegskampf? Das gab es beim 1. FSV Mainz 05 zuletzt 2016. Die Basis dafür, dass die neue Runde sorgenfrei verlaufen sollte, haben die Rheinhessen mit einer Personalrochade in der Winterpause der vergangenen Spielzeit gelegt - und mit der stärksten Rückserie ihrer Bundesliga-Geschichte untermauert.

Erst sieben Punkte in der Hinrunde - und dann so stark wie Champions-League-Teilnehmer Wolfsburg. Wie stark ist Mainz 05 wirklich?

An den 32 Punkten, die Mainz unter dem neuen Trainer Bo Svensson in der Rückrunde holte, werden sich die 05er messen lassen müssen. Sie zeigen das Potenzial des Kaders - das in vergangenen Jahren generell viel zu selten abgerufen wurde. „Unser Leistungsvermögen liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen diesen Extremen“, erklärt FSV-Sportvorstand Christian Heidel dieser Redaktion. Auch der 58-Jährige nimmt die zweite Hälfte der 20/21er Spielzeit als Maßstab: „Da wir mit beinahe unverändertem Team - also Trainerteam, Staff, Mannschaft - in diese Saison gehen, sind wir zuversichtlich, dass wir zumindest die negativen Ausschläge minimieren können.“

Was spricht für eine sorgenfreie Runde?

Neben der Zusammenstellung des Kaders vor allem der Umstand, dass in der sportlichen Führung wieder Ruhe herrscht. „Neustart mit Mainzer Fußball-DNA“, titelte der Club in seiner Pressemitteilung vom 28. Dezember, als die Rückkehr des langjährigen 05-Managers Heidel als „Vorstand Strategie, Sport und Kommunikation“ und die von Ex-Chefcoach Martin Schmidt als Sportdirektor verkündet wurden. Eine Woche später übernahm der frühere Verteidiger Bo Svensson den Trainerposten. Der Rest ist bekannt. Zur Erinnerung: Im September 2020 war Cheftrainer Achim Beierlorzer nach zwei Spieltagen und einem Spielerstreik beurlaubt worden. Die Beförderung des glücklosen Co-Trainers Jan-Moritz Lichte kostete Sportvorstand Rouven Schröder letztlich das Amt. So viel Chaos war man aus Mainz und in Mainz nicht gewohnt.

Und sportlich?

Neben Heidel, Schmidt und Svensson sorgte ein Leihspieler-Trio auf dem Platz für Furore. Die Frankfurter Danny da Costa und Dominik Kohr waren Leistungsträger, auch Stürmer Robert Glatzel überzeugte. Von ihnen ist aber nur noch Mittelfeldabräumer Kohr da. Mit dem Schweizer EM-Fahrer Silvan Widmer holten die 05er einen erfahrenen Ersatz für da Costa. Auch sonst ist Heidel nicht bange. „Mit dieser Basis können wir ins Trainingslager fahren und könnten auch in die Bundesliga-Saison gehen“, glaubt der Mainzer Sportvorstand. Zu den Meistumworbenen gehören zwei Innenverteidiger: Moussa Niakhaté und Jeremiah St. Juste, der mit dem BVB in Verbindung gebracht wird. „Wir müssen keinen Spieler aus wirtschaftlichen Gründen abgeben. Es müsste schon viel kommen, bevor wir in diesem Sommer noch schwach werden“, meint Heidel.

Apropos DNA: Wie groß ist die Gefahr, dass die Mainzer Spieler beim Rosenmontagszug 2022 lieber auf ihre Smartphones schauen?

Diese Debatte stand im Februar 2020 sinnbildlich für die Mainzer Identitätskrise. Für Heidel, der wie kein Zweiter für Mainz 05 steht, ist das aber abgehakt. „Diese Mannschaft hat in der vergangenen Rückrunde ihren Charakter bewiesen. Dabei geht es mir weniger um einzelne Ergebnisse oder Spiele, sondern um die Art und Weise, wie wir in Mainz Fußball spielen und uns präsentieren wollen“, findet der Sportvorstand.

Wann müssen sich Heidel und Schmidt nach einem Nachfolger für Svensson umsehen?

Erfolg weckt Begehrlichkeiten. Ebenso das Prädikat „RB-Schule“, das Svensson als Ex-Trainer des Red-Bull-Farmteams FC Liefering anhängt. Eine Ausstiegsklausel hat der Vertrag des 41-jährigen Dänen laut Heidel nicht. Spielt aber auch keine Rolle. „Bo hat den Job bei Mainz 05 im vergangenen Winter nur angetreten, weil wir gemeinsam ein Projekt mit Mainz 05 sehen. Für uns drei ist dieser Verein mehr als ein Job“, ist Heidel überzeugt.

Zugänge: Silvan Widmer (FC Basel, 2,5 Millionen Euro), Jae-sung Lee (Holstein Kiel, ablösefrei), Anderson Lucoqui (Arminia Bielefeld, ablösefrei), Dominik Kohr ( Eintracht Frankfurt, Leihe bis Juni 2022 verlängert), Lasse Rieß (Mainz 05 II), Aarón Martín (Celta Vigo, Leihe beendet), Jonathan Meier (Dynamo Dresden, Leihe beendet), David Nemeth (Sturm Graz, Leihe beendet), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles Deventer, Leihe beendet), Abass Issah (Twente Enschede, Leihe beendet), Dimitri Lavalée (VV St. Truiden, Leihe beendet), Ronael Pierre-Gabriel (Stade Brest, Leihe beendet).

Abgänge: Florian Müller (VfB Stuttgart, fünf Millionen Euro), Pierre Kunde Malong (Olympiakos Piräus, 1,8 Millionen Euro), Danny da Costa (Eintracht Frankfurt, Leihe beendet), Robert Glatzel (Leihe von Cardiff City beendet, jetzt Hamburger SV), Dong-won Ji (FC Seoul, Ablöse unbekannt), Danny Latza (Schalke 04, ablösefrei), Philipp Mwene (PSV Eindhoven, ablösefrei), Levin Öztunali (Union Berlin, ablösefrei), Robin Quaison (Al-Ettifag, ablösefrei), Erkan Eyibil (Antalyaspor, Ablöse unbekannt), Marlon Mustapha (Admira Wacker, Leihe), Abass Issah (HNK Rijeka, Leihe), Dimitri Lavalée (VV St. Truiden, Leihe bis Juni 2022), Ronael Pierre-Gabriel (Stade Brest, Leihe bis Juni 2022).