vor 20 Min.

Die erste deutsche Medaille: Denise Herrmann holt Silber

Die erste deutsche Medaille bei der Biathlon-WM ist da: Denise Herrmann war in der Verfolgung der Frauen erfolgreich. Gold ging an die große Favoritin.

Denise Herrmann hat die Medaillen-Flaute der deutschen Biathleten bei der Weltmeisterschaft in Antholz beendet. In der Verfolgung lief die 31-Jährige im italienischen Antholz zu Silber hinter Dorothea Wierer und sicherte dem deutschen Team am vierten Wettkampftag die erste Medaille.

Zwar verpasste die frühere Langläuferin die Titelverteidigung, feierte mit ihrer insgesamt vierten WM-Medaille aber dennoch einen großen Erfolg.

Die Sprint-Fünfte Herrmann, die in der Mixed-Staffel und im Sprint am Schießstand nicht zurecht kam, leistete sich diesmal drei Fehler und hatte am Ende 9,5 Sekunden Rückstand auf die siegreiche Italienerin, die lediglich eine Strafrunde laufen musste. Sprint-Weltmeisterin Marte Olsbu Roiesland (3 Fehler) aus Norwegen holte Bronze.

Die Sprint-14. Vanessa Hinz wurde starke Fünfte, die Sprint-Achte Franziska Preuß kam auf Platz sieben. Karolin Horchler wurde 15. (dpa)

