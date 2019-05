vor 17 Min.

Kevin Großkreutz offenbar erneut in Schlägerei verwickelt

Kevin Großkreutz geriet am Wochenende Medienberichten zufolge in eine Schlägerei.

Während eines Kreisliga-C-Spiels am Wochenende kam es zu Tumulten. Darin verwickelt war Kevin Großkreutz - nicht das erste Mal für den Ex-Weltmeister.

Der frühere Fußball-Weltmeister Kevin Großkreutz ist Medienberichten zufolge erneut in eine Schlägerei verwickelt worden. Beim Kreisliga-C-Spiel zwischen dem VfL Kemminghausen III, den der Ex-Dortmunder als Trainer betreut, und dem FC Brambauer II kam es am Wochenende zu Tumulten, wie die Ruhr Nachrichten und die Bild berichteten. "Ich bin da hin, weil ich gesehen habe, wie 20 Leute von denen in Richtung der Zuschauer gerannt sind", sagte der 30-Jährige den Ruhr Nachrichten.

Kevin Großkreutz geriet schon einmal in eine Schlägerei

"Ich wollte schlichten, hab gesagt: Was soll der Scheiß, da sind Kinder dabei! Hört auf damit!", berichtete der Fußball-Profi, der derzeit für den KFC Uerdingen in der 3. Liga spielt. Der Bild zufolge war eine Rote Karte Auslöser der Schlägerei. Demnach musste die Polizei die Auseinandersetzung letztendlich beenden.

Im März 2017 war Großkreutz' Vertrag beim damaligen Zweitligisten VfB Stuttgart aufgelöst worden, weil er mit mehreren Jugendspielern durch das Rotlichtviertel gezogen und in eine Schlägerei geraten war. (dpa)

