vor 55 Min.

Pfuhler Jubel

Bundesliga-Neuling gelingt großer Schritt in Richtung Klassenerhalt

Unbeschreiblicher Jubel in der Pfuhler Sporthalle: Vor ausverkauftem Haus gelang den Turnern des TSV Pfuhl, den Überraschungs-Aufsteigern, ihr erster Bundesligaerfolg. Im für den Klassenerhalt wichtigen Duell mit dem StTV Singen aus Südbaden gewann das Team von Trainer Rolandas Zaksauskas mit 42:28 Scorepunkten (7:5 Gerätepunkte) und sicherte sich damit am dritten Wettkampftag und vor der nun anstehenden Sommerpause die ersten Punkte im deutschen Oberhaus. Und so waren in der östlichen Neu-Ulmer Vorstadt die Gastgeber und das Publikum aus dem Häuschen als hätte man eben die Meisterschaft gewonnen. Dabei war es erst einmal nur ein Schritt Richtung Ligaverbleib, wenn auch ein großer. Nachdem die Pfuhler zum Auftakt gleich das Bodenturnen mit 11:4 für sich entschieden hatten, war es für sie ein Start-Ziel-Sieg, bei dem Singen immer sicher auf Distanz gehalten wurde. Erster Garant für den Sieg des TSV war der russische Neuzugang Dimitrij Lankin, der an fünf der sechs Geräte eingesetzt wurde und mit 15 Scorepunkten nicht nur Topmann dieser Auseinandersetzung war, sondern auch zu den besten Punktesammlern der gesamten Liga zählte. Aus seinem Team kam ihm Florian Reindl mit elf Punkten am nächsten. Bester Singener war der ebenfalls zur Weltklasse zählende Russe Ivan Stretovich (14 Punkte). (kümm)

