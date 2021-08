SV Babelsberg - SpVgg Greuther Fürth im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Im DFB-Pokal 2021/22 läuft das Spiel SV Babelsberg - SpVgg Greuther Fürth live im TV und Stream. Alle wichtigen Infos rund um die Übertragung und einen Liveticker gibt es hier.

Bald startet wieder die erste Runde des DFB-Pokals. Die Besonderheit: Auch zahlreiche kleine Vereine haben wieder die Möglichkeit, die Favoriten aus der ersten und zweiten Bundesliga aus dem Turnier zu werfen und selbst eine Runde weiterzukommen. Einer dieser Vereine ist der SV Babelsberg: Dieser muss im ersten Spiel des Turniers gegen die SpVgg Greuther Fürth ran.

Hier in unserer Übersicht präsentieren wir Ihnen alle Informationen rund um die Übertragung des DFB-Pokalspiels.

SV Babelsberg - SpVgg Greuther Fürth: Termin und Uhrzeit für den Anstoß im DFB-Pokal

Der SV Babelsberg und die SpVgg treten am 7. August 2021 in der 1. Runde des DFB-Pokals gegeneinander an. Anpfiff ist bei dieser Partie um 18.30 Uhr.

SV Babelsberg gegen SpVgg Greuther Fürth: Übertragung live im TV und Stream - auch im Free-TV?

Das Spiel der ersten Runde des DFB-Pokal zwischen Babelsberg und Greuther Fürth lässt sich nicht im Free-TV verfolgen. Trotzdem haben Fans die Möglichkeit, die Partie bequem von der heimischen Couch aus via Live-Stream zu verfolgen - das ermöglicht der Pay-TV Sender Sky. Hier bekommen Sie alle wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Spiel: SV Babelsberg - SpVgg Greuther Fürth , 1. Runde im DFB-Pokal 2021/22

- , 1. Runde im DFB-Pokal 2021/22 Datum: Samstag, 7. August 2021

Samstag, 7. August 2021 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Karl-Liebknecht-Stadion , Babelsberg

, Übertragung im Free-TV: keine

keine Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Liveticker zu Babelsberg - Greuther Fürth: Aufstellung, Spielstand und Ergebnis beim DFB-Pokal 2021/22

In unserem Datencenter bekommen Sie einen Überblick über alle aktuellen Ergebnisse sowie zu allen Termine der nächsten Spiele des DFB-Pokals 2021/22.

Auch das Duell zwischen Babelsberg und Greuther Fürth können Sie im Liveticker verfolgen. Dort werden auch kurz vor dem Anpfiff der Partie alle Infos rund um die Aufstellung veröffentlicht.

DFB-Pokal: Übertragung live auf Sky , ARD oder Sport 1? Welche Spiele laufen im Free-TV?

Jede der insgesamt 63 Begegnungen des DFB-Pokals 2021 wird live im TV und Stream vom Pay-TV Sender Sky gezeigt. Genau wie in der Bundesliga werden also die meisten Spiele des Turniers nur im Bezahlfernsehen gezeigt. Einige wenige Partien können aber trotzdem auch ohne ein Abonnement via Free-TV empfangen werden: Der öffentlich-rechtliche Sender ARD überträgt insgesamt neun Spiele des DFB-Pokals, während Sport1 jeweils eine Partie pro Runde im Free-TV zeigt. Darüber hinaus wird es im Ersten in den ersten beiden Runden je ein Spiel zu sehen geben. Auch zwei Achtelfinal-Partien sowie die Halbfinals und das Finale des DFB-Pokals zeigt die ARD ebenfalls live im TV.

Die jeweiligen Spiele können Zuschauer hier auf dieser Seite im Live-Stream der ARD verfolgen. Alternativ gelangen Sie über diesen Link zum Stream von Sport1.

SV Babelsberg vs. SpVgg Greuther Fürth im DFB-Pokal: Bilanz und Infos zu den beiden Vereinen

Die beiden Mannschaften SV Babelsberg und SpVgg Greuther Fürth sind in ihrer Vereingeschichte erst zweimal aufeinander getroffen. Beide Begegnungen sind dabei schon knapp 20 Jahre her: Das erste Duell gewann Fürth im Jahr 2001 mit 1:0. Auch die zweite Partie im Februar 2002 entschied die SpVgg mit einem klaren 5:1-Sieg für sich.

SV Babelsberg 03

Der SV Babelsberg 03, kurz Nulldrei, ist der Verein der brandenburgerischen Landeshauptstadt Potsdam. Gegründet wurde der Verein am 10. Dezember 1991. Seit der Saison 2013/2014 spielt der Sportverein Babelsberg 03 e. V. in der Regionalliga Nordost. Trainiert wird das Team von Predrag Uzelac.

SpVgg Greuther Fürth

Die Spielvereinigung Greuther Fürth e. V. wurde am 23. September 1903 gegründet. Die größten Erfolge der Vereinsgeschichte sind bislang die drei deutschen Meistertitel in den Jahren 1914, 1926 und 1929. Zuletzt spielte das Team von Stefan Leitl noch in der zweiten Bundesliga, wird aber ab der Saison 2021/22 wieder in der ersten Fußball-Bundesliga spielen.