So sehen Sie das Stadtderby St. Pauli - HSV live im TV und Stream

St. Pauli und der HSV treffen heute in der 2. Bundesliga aufeinander. Die Partie läuft live im Free-TV und Gratis-Stream. Hier finden Sie die Infos zur Übertragung und einen Liveticker.

Heute Abend dürfte es in Hamburg wieder heiß hergehen: Mit der Partie St. Pauli vs. HSV steht das mit Spannung erwartete Stadtderby der 2. Bundesliga auf dem Programm. Fans aus Hamburg dürften besonderen Grund zur Freude haben: Zu der Partie sind insgesamt 10.003 Zuschauer zugelassen, die ihr Team von der Tribüne aus anfeuern dürfen.

In diesem Artikel liefern wir Ihnen nicht nur alle Informationen rund um Übertragung, Termin und Uhrzeit, sondern präsentieren Ihnen auch einen Liveticker samt Spielstand und Aufstellung zum Fußball heute.

Sankt Pauli - HSV: Termin und Uhrzeit für den Anstoß in der 2. Bundesliga

Sankt Pauli spielt heute am 13. August 2021 gegen den Hamburger Sportverein. Anpfiff des Stadtderbys ist um 18.30 Uhr im Hamburger Millerntor-Stadion.

St. Pauli gegen HSV: Übertragung im Free-TV und Live-Stream beim Fußball heute

Das Spiel der 2. Bundesliga zwischen Sankt Pauli und dem Hamburger Sportverein ist nicht im Free-TV zu sehen - jedoch aber im Pay-TV. Gezeigt wird das Derby am Freitag vom Münchner Sportsender Sky Sport.

Alternativ gibt es die Übertragung auch im Pay-TV bei DAZN. Hier noch einmal die wichtigsten Informationen zum Spiel im Überblick:

Spiel: Sankt Pauli gegen HSV , 3. Spieltag der 2. Bundesliga 2021/22

Sankt Pauli gegen , 3. Spieltag der 2. 2021/22 Datum: Freitag, 13. August 2021

Freitag, 13. August 2021 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Millerntor-Stadion , Hamburg

, Übertragung im Free-TV: keine

keine Übertragung im Pay-TV: Sky Sport

Liveticker zu St. Pauli - HSV: Aufstellung, Spielstand, Ergebnis, Tabelle und Spielplan

Welche Mannschaft steht aktuell in der 2. Bundesliga an der Tabellenspitze? Welches Team ist abstiegsgefährdet? Hier in unserem Datencenter liefern wir Ihnen stets einen Überblick über die aktuellen Platzierungen, Ergebnisse, Termine, Tore und Chancen. Zudem bieten wir Ihnen die Möglichkeit, den Spielverlauf in Echtzeit zu verfolgen. Dabei können Sie sich entweder für eine chronologische Ansicht mit kompakter Übersicht oder die Kommentar-Variante entscheiden.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung der 2. Bundesliga 2021/22 live im TV und Online-Stream

Die Übertragung der 2. Bundesliga im TV und Live-Stream läuft meistens nicht über einen Free-TV-Sender. Gezeigt werden die Partien grundsätzlich vom Münchner Pay-TV-Anbieter Sky Sport. Wählen können die Zuschauer dabei entweder zwischen dem regulären Live-Programm des Senders oder dem Livestream. Außerdem gibt es die Spiele in der Konferenz zu sehen.

Einige der Partien lassen sich aber auch kostenfrei empfangen: Der Sender Sport 1 zeigt 33 Samstags-Spiele der aktuellen Bundesligasaison im Free-TV.

HSV vs. Sankt Pauli: Bilanz und Infos

Das Portal fußballdaten.de zeigt die Bilanz für 35 Spiele zwischen Sankt Pauli und dem HSV. Die Zahlen sprechen dabei für den Hamburger Sportverein, der demnach 19 Spiele gewinnen konnten. Sankt Pauli schaffte sieben Siege, neun Begegnungen endeten mit einem Unentschieden.

Die letzte Partie im März 2021 jedoch endete mit einem Triumph für den vermeintlichen Underdog: Sankt Pauli besiegte den Stadtgegner vor heimischen Publikum mit 1:0. Ob sie diesen Erfolg am heutigen Abend wiederholen können?