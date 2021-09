VfB Stuttgart - 1. FC Köln: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Die 2. Hauptrunde im DFB-Pokal steht an. Auch der VfB Stuttgart und der 1. FC Köln treten gegeneinander an. Alles Wichtige zur Übertragung live im TV und Stream erfahren Sie hier. Zudem finden Sie hier einen Liveticker zum Spiel und die Bilanz aus vergangenen Begegnungen.

Der DFB-Pokal geht bereits in die 2. Hauptrunde. Zu Beginn starteten 64 Mannschaften in das Turnier mit dem Ziel, nach dem Finalspiel am 21. Mai 2022 als Pokalsieger vom Platz zu gehen. Mit dabei in der 2. Runde sind der VfB Stuttgart und der 1. FC Köln, die im Oktober aufeinandertreffen.

Wo wird die Partie im TV gezeigt? Wird sie im Free-TV übertragen? Wann genau findet das Spiel statt? Und wie ist die bisherige Bilanz der beiden Mannschaften? Alle Informationen zur anstehenden Begegnung zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln finden Sie hier. Zudem haben wir einen Liveticker für Sie, damit Sie zu jeder Zeit bestens informiert sind.

DFB-Pokal 2021/22, VfB Stuttgart - 1. FC Köln: Termin, Uhrzeit, Anstoß

Der VfB Stuttgart und der 1. FC Köln treten am Mittwoch, dem 27. Oktober 2021, in der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals gegeneinander an. Der Anstoß des Spiels ist um 20.45 Uhr. Die Stuttgarter empfangen ihre Gegner in der heimischen Mercedes-Benz Arena.

VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln: So sehen Sie die Partie live im TV und Stream

Die Spiele des DFB-Pokals werden überwiegend im Pay-TV ausgestrahlt, nur einige wenige Spiele werden auch im Free-TV gezeigt. Das Spiel zwischen Stuttgart und Köln zählt allerdings nicht dazu. Wer die Begegnung mitverfolgen möchte, benötigt ein Abonnement beim Pay-TV-Sender Sky.

Hier finden Sie noch einmal alles Wichtige zur Partie VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln im Überblick:

Spiel: VfB Stuttgart - 1. FC Köln , 2. Runde im DFB-Pokal 2021/22

- , 2. Runde im DFB-Pokal 2021/22 Datum: Mittwoch, 27. Oktober 2021

Mittwoch, 27. Oktober 2021 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Mercedes-Benz Arena , Stuttgart

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Liveticker: Alles zur Partie Stuttgart gegen Köln im DFB-Pokal

Sie möchten keine Minute des Spiels verpassen, haben aber kein Sky-Abo? Kein Problem! Unser digitales Datencenter schafft Abhilfe. Hier finden Sie alle wichtigen Infos zu den Begegnungen im DFB-Pokal. Ergebnisse, Tabellen und Mannschaftsaufstellungen - hier werden Sie bestmöglich informiert. Durch unseren Liveticker in Echtzeit erfahren Sie schnellstmöglich, was sich bei Ihrem Lieblingsverein abspielt.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Free-TV oder Pay-TV? Hier werden die Partien des DFB-Pokal live übertragen

Wenn Sie den DFB-Pokal im Free-TV verfolgen möchten, haben Sie in der 2. Hauptrunde leider nur zwei Optionen. Alle übrigen Spiele werden ausschließlich vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Diese Spiele laufen auf Sport 1, bzw. in der ARD:

Dienstag, 26. Oktober 2021: Borussia Dortmund - FC Ingolstadt ( Sport1 )

- ( ) Mittwoch, 27. Oktober 2021: Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München ( ARD )

Stuttgart vs. Köln: Bilanz beider Vereine

Fast 100 Spiele bestritten die beiden Mannschaften bereits gegeneinander. Nach 99 beendeten Partien zeichnet sich dabei lediglich ein kleiner Vorsprung für eines der beiden Teams ab: Nach 39 Spielen gingen die Kölner als Sieger vom Platz, die Stuttgarter konnten dagegen nur 35 Begegnungen für sich entscheiden. 25 Spiele zwischen den beiden Mannschaften endeten mit einem Unentschieden. (AZ)