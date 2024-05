Rick Zabel beendet Rad-Karriere

Bekannt wurde Rick Zabel schon als kleiner Junge auf dem Arm von Papa Erik. Später wurde er selbst Radprofi, Ende Mai beendet er seine Laufbahn.

Radprofi Rick Zabel beendet seine Karriere. Der Sohn des früheren Sprint-Stars Erik Zabel wird am 26. Mai mit Rund um Köln sein letztes Rennen bestreiten. Das gab Zabel via Instagram bekannt.

Der 30-Jährige fährt seit 2020 für das Team Israel und ist als Anfahrer wichtiger Helfer bei Sprintankünften. Trotz seiner Helferrolle gewann Zabel in seiner Laufbahn bisher zwei Rennen.

"Für mich ist es an der Zeit aufzuhören. Ich bin glücklich mit der Entscheidung und freue mich auf all die neuen Abenteuer und Herausforderungen, die noch kommen werden", sagte der Kölner. "Ich hoffe natürlich auch, dass ich der Radsportfamilie in anderen Positionen und Funktionen erhalten bleibe."

Einer breiten Öffentlichkeit war Zabel bereits als kleiner Junge bekannt geworden. Bei den Siegerehrungen der Tour de France war er auf den Champs-Élysées oft auf dem Arm von Papa Erik. Dieser hatte sechsmal das Grüne Trikot der Tour gewonnen.

(dpa)