Detroit Lions holen vierten NFL-Saisonsieg ohne St. Brown

Vierter Sieg im fünften NFL-Spiel der Saison: Die Detroit Lions sind auf Playoff-Kurs. Ihr wertvollster Passempfänger fehlte dabei sogar. Eine NFL-Legende kassiert eine bittere Heimpleite.

Auch ohne den verletzten Amon-Ra St. Brown haben die Detroit Lions den vierten Saisonsieg in der NFL geholt und ihre Rolle als Playoff-Kandidat weiter gefestigt. Gegen die Carolina Panthers holte die Mannschaft um Quarterback Jared Goff ein 42:24.

St. Brown fehlte wegen einer Bauchverletzung, die ihn schon die ganze Woche beeinträchtigte. Goff verbuchte drei Touchdown-Pässe und erlief einen weiteren Touchdown selbst. Die Panthers um Quarterback Bryce Young, der neben zwei Touchdown-Pässen auch zwei Interceptions hinnehmen musste, haben nach fünf Partien fünf Niederlagen.

Zumindest die Sorgen um Panthers-Spieler Chandler Zavala wurden etwas kleiner. Er war mit einer Verletzung am Nacken im ersten Viertel vom Platz gefahren worden und kam für Untersuchungen ins Krankenhaus. Später hieß es, der Profi aus der Angriffs-Block-Reihe könne alle Körperteile bewegen.

Patriots-Coach mit historischer Niederlage

Auch Colts-Quarterback Anthony Richardson beendete die Partie nicht auf dem Feld. Nach einem Lauf im zweiten Viertel verletzte er sich an der Schulter. Ohne den Spielmacher kamen die Colts dennoch zu einem 23:16 gegen die Tennessee Titans.

Die New England Patriots unterlagen den New Orleans Saints 0:34 und stehen inzwischen bei vier Niederlagen in fünf Spielen. Mit mehr als 30 Punkten Unterschied hatte Patriots-Trainer Bill Belichick in seiner Karriere zuvor noch nie verloren.

Die Miami Dolphins nutzten den Patzer der Buffalo Bills und übernahmen die Tabellenführung in der AFC East. Die Dolphins gewannen 31:16 gegen die New York Giants. Die Bills hatten in London unerwartet 20:25 gegen die Jacksonville Jaguars verloren.

(dpa)