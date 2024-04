NFL-Star Kelce verlängert Vertrag bei Kansas City Chiefs

Der dreimalige Super-Bowl-Sieger Travis Kelce erhält bei den Chiefs einen neuen millionenschweren Vertrag. Seine weltweite Bekanntheit verdankt er auch Popstar Taylor Swift.

Football-Superstar Travis Kelce hat seinen Vertrag bei Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs um zwei Jahre verlängert. Das gaben Kelce und das Team aus dem US-Bundesstaat Missouri bekannt.

Für seine künftigen Dienste soll der 34 Jahre alte Lebensgefährte von Popstar Taylor Swift insgesamt 34,25 Millionen US-Dollar (rund 32 Millionen Euro) erhalten, berichtete die Nachrichtenagentur AP. Kelce galt schon zuvor als einer der bestbezahlten Spieler auf seiner Position.

"Fühlt sich gut an, in KC zu sein. Ich erinnere mich, wie ich vor zwölf Jahren hierhergekommen bin. Es ist eine Ehre und ein Vergnügen, und ich kann es kaum erwarten, in den nächsten zwei Jahren alles zu geben", sagte Kelce in einem von den Chiefs auf X (früher Twitter) veröffentlichten Video.

Mit den Chiefs gewann er bislang dreimal den Super Bowl, über den Sport hinaus bekannt ist Kelce aber vor allem seit seiner im vergangenen Jahr bekannt gewordenen Partnerschaft mit Swift. Die 34-Jährige besuchte in der vergangenen Saison zahlreiche Partien der Chiefs im Stadion und bescherte der NFL damit große Aufmerksamkeit.

(dpa)