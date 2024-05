Tennisprofi Hanfmann in Rom in Runde zwei

Starker Auftakt von Yannick Hanfmann in Rom. Zweieinhalb Wochen vor Beginn der French Open zeigt sich der Karlsruher in guter Form.

Yannick Hanfmann hat beim Masters-1000-Turnier in Rom ohne große Mühe die zweite Runde erreicht.

Der 32 Jahre alte Tennisprofi aus Karlsruhe gewann in der italienischen Hauptstadt sein Auftaktspiel gegen den Tschechen Jakub Mensik klar mit 6:3, 6:2. Hanfmann benötigte bei der topbesetzten Sandplatzveranstaltung lediglich 87 Minuten für seinen Erfolg.

Das Turnier in Rom ist die letzte wichtige Standortbestimmung vor den am 26. Mai beginnenden French Open in Paris.

(dpa)