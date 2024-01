Zweitrunden-Aus für Korpatsch in Melbourne

Die Australian Open sind für Tamara Korpatsch vorbei. Körperlich angeschlagen ist sie in Runde zwei ohne Chance.

Tamara Korpatsch hat den erstmaligen Einzug in die dritte Runde eines Grand-Slam-Turniers klar verpasst. Die 28 Jahre alte Hamburgerin verlor bei den Australian Open in Melbourne gegen die an Nummer neun gesetzte Tschechin Barbora Krejcikova deutlich mit 2:6, 2:6 und schied damit in der zweiten Runde aus.

Nachdem die Partie wegen Regens mit rund drei Stunden Verspätung begonnen hatte, hatte Korpatsch bereits früh im Spiel körperliche Probleme. Die Nummer 80 der Welt musste schon beim Stand von 1:2 im ersten Satz am Rücken behandelt werden und ließ sich während der Partie immer wieder massieren.

Doch trotz der medizinischen Hilfe fand Korpatsch zu keiner Zeit ihren Rhythmus. Krejcikova dominierte die Partie und holte sich nach 41 Minuten den ersten Satz. Auch im zweiten Durchgang gelangen der Tschechin zwei schnelle Breaks. Nach 1:25 Stunden war die Partie vorbei und das Aus für Korpatsch besiegelt.

(dpa)