Düsseldorfer Frauen erneut deutscher Hallenhockey-Meister

Die Damen des Düsseldorfer HC haben ihren Titel bei den deutschen Hallenhockey-Meisterschaften in Frankfurt/Main verteidigt.

Die Rheinländerinnen gewannen das Endspiel gegen den Club an der Alster mit 4:1 (1:1).

Den Endstand markierte Elisa Gräve (58. Minute) mit einem Schuss ins leere Tor, zuvor war der Favorit dank zwei Strafecken-Treffern von Geburtstagskind Selin Oruz (35.) und Annika Sprink (37.) mit 3:1 davongezogen.

Beim 1:1 in der ersten Halbzeit hatte Alsters Hannah Gablać (21.) die Führung von Sara Strauss (18./Strafecke) ausgeglichen. Für Düsseldorf ist es der vierte Hallen-Titel. Alster war hingegen ohne sieben Nationalspielerinnen angetreten. Diese sind bereits mit der DHB-Auswahl in Sydney. Die fünf Düsseldorfer Auswahlspielerinnen fliegen erst am 6. Februar nach Australien.

(dpa)