Eintracht Frankfurt - Marseille in der Champions-League: Termin, Übertragung und Live-Ticker

Eintracht Frankfurt spielt in der Champions-League als Nächstes gegen Marseille. Hier erhalten Sie alle Infos rund um Termin, Übertragung, Bilanz und Live-Ticker zum Spiel.

Der Kampf ums Weiterkommen in der Gruppenphase der Champions-League 2022/23 ist in Gruppe D besonders hart. Noch steht kein Team sicher in der nächsten Runde. Selbst der Gruppenführer Tottenham hat nur zwei seiner bisher vier gespielten Partien gewonnen.

Marseille und Sporting liegen nur einen Punkt dahinter, mit ebenfalls je zwei Siegen, jedoch auch zwei Niederlagen. Mit einem Sieg gegen Frankfurt könnte Marseille sich daher mit etwas Glück an die Spitze der Gruppe setzen. Eine Niederlage hingegen könnte das Weiterkommen massiv gefährden.

Doch auch Eintracht Frankfurt hat noch eine Chance aufs Weiterkommen. Sollte der Verein seine nächsten beiden Spiele gewinnen, dann kann er an Marseille und Sporting vorbeiziehen. Damit ist es in Gruppe D auch nach vier Spielen noch möglich, dass der bisher Letztplatzierte es in die nächste Runde schafft. Sollte Frankfurt jedoch gegen Marseille verlieren, ist die Champions-League für den Verein zu Ende.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Wo und wann Sie dieses für Frankfurt so wichtige Spiel sehen können, erfahren Sie hier. Außerdem haben wir einen Live-Ticker für Sie, mit dessen Hilfe Sie garantiert keine Wendung des Spiels verpassen.

Termin und Uhrzeit von Eintracht Frankfurt gegen Marseille: Wann ist der Anstoß?

Das Spiel findet am Mittwoch, dem 26. Oktober, statt. Das ist laut Spielplan der Champions League 2022/23 der fünfte und damit vorletzte Spieltag der Gruppenphase. Anstoß des Spiels ist um 21.00 Uhr.

Eintracht Frankfurt - Marseille: Übertragung live im TV und Stream - auch im Free-TV?

Die Spiele der Champions-League sind auch 2022/23 wieder in fester Hand der Pay-TV Anbieter. Im Free-TV wird keines der Spiele der Gruppenphase übertragen. Diejenigen dieser Spiele, die am Mittwoch stattfinden, sind stattdessen exklusiv bei DAZN zu sehen. Wer das Spiel sehen möchte, muss sich also ein Abo bei DAZN besorgen, oder auf Alternativen wie unseren Live-Ticker ausweichen.

Lesen Sie dazu auch

Spiel: Eintracht Frankfurt vs. Marseille , Gruppenphase der UEFA Champions League 2022/23

vs. , der 2022/23 Datum: Mittwoch, 26. Oktober 2022

Mittwoch, 26. Oktober 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Park, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: Dazn

Spielstand und Ergebnisse im Live-Ticker zu Eintracht Frankfurt vs. Marseille

Am 26. Oktober finden einige Spiele der Gruppenphase parallel statt. Wer nicht alle in der Konferenzschaltung sehen möchte oder schlicht keine Zeit hat, benötigt daher eine Alternative, um über die Spielstände informiert zu bleiben. Eine solche Alternative bietet unser Live-Ticker. Dieser informiert Sie zuverlässig über alle Ereignisse der Spiele, inklusive dem von Frankfurt gegen Marseille. Außerdem können Sie in unserem Live-Ticker Infos zur Aufstellung und den Ergebnissen anderer Spiele einsehen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Die Übertragung der Spiele - Wo kann man die Champions-League online schauen?

Die Zeiten, in denen die Champions-League regelmäßig im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu sehen war, sind vorbei. Mittlerweile ist das Turnier in fester Hand der Pay-TV Anbieter. Das ZDF zeigt als einziges Spiel lediglich das Finale der Champions-League 2022/23 am 10. Juni. Alle anderen Spiele können die Zuschauer nur sehen, wenn Sie ein Abo bei einem der Anbieter erworben haben, die die Rechte an der Übertragung der Spiele haben. Während der Gruppenphase des Turniers ist dies jedoch, abgesehen von einigen von Amazon Prime gezeigten Spielen, lediglich DAZN. Ein Abo des Streaming-Dienstes ist ab 24,99 Euro im Monat zu erwerben.

Welche Spiele nur bei DAZN und welche auch bei Amazon Prime zu sehen sind, ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Zur besseren Übersicht haben wir Ihnen daher eine Übersicht zur Übertragung der Champions-League im TV oder Stream erstellt.

Eintracht Frankfurt - Marseille: Bilanz

Für Fans der Eintracht Frankfurt dürfte die Bilanz des Vereins gegen Marseille optimistisch stimmen. Nicht nur haben die Frankfurter in der Hinrunde der Gruppenphase der Champions-League 2022/23 mit 1:0 gegen Marseille gewonnen. Sie konnten auch die vorherigen zwei Spiele, die die beiden Vereine (in der Europa-League) gegeneinander gespielt haben, für sich entscheiden.