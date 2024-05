Eishockey-WM 2024: Spielplan, Ergebnisse und Gruppen

Die Eishockey-WM 2024 in Tschechien findet vom 10. bis zum 26. Mai statt. Den WM-Spielplan, alle Ergebnisse und die Gruppen der Weltmeisterschaft finden Sie hier.

Die Eishockey-WM 2024 beginnt am 10. Mai und in einem der beiden ersten Spiele des Turniers ist direkt Vizemeister Deutschland an der Reihe. Das Team von Cheftrainer Harold Kreis trifft auf die Slowakei. Gastgeber Tschechien muss es direkt mit den Titelfavoriten aus Finnland aufnehmen.

Die deutsche Nationalmannschaft tritt in Gruppe B an und trägt alle Matches der Gruppenphase in der Ostravar Arena in Ostrava aus. Die Mannschaften in Gruppe A treten in der Prag Arena in der tschechischen Hauptstadt an.

Wann spielt Deutschland bei der Eishockey-WM 2024? Wann beginnt die K.o.-Runde und an welchem Termin findet das Finale statt? Alle Infos zum Spielplan der Eishockey-Weltmeisterschaft haben wir hier für Sie.

Eishockey-WM 2024: Spielplan und Termine - Wann spielt Deutschland?

In der Gruppenphase der Eishockey-WM 2024 finden ab dem 10. Mai mindestens vier Spiele pro Tag statt. An einzelnen Spieltagen werden sogar sechs Matches ausgetragen - drei Spiele jeweils zeitgleich in Prag und Ostrava. Für die Übertragung der Eishockey-WM 2024 ist diesmal übrigens unter anderem ProSieben zuständig. Der Sender zeigt alle Spiele mit deutscher Beteiligung. Den gesamten Spielplan und alle Termine der Weltmeisterschaft im Eishockey 2024 haben wir hier für Sie:

Gruppe A:

Freitag, 10. Mai, 16.20 Uhr: Schweiz - Norwegen

- Freitag, 10. Mai, 20.20 Uhr: Tschechien - Finnland

- Samstag, 11. Mai, 12.20 Uhr: Großbritannien - Kanada

- Kanada Samstag, 11. Mai, 16.20 Uhr: Österreich - Dänemark

- Samstag, 11. Mai, 20.20 Uhr: Norwegen - Tschechien

- Sonntag, 12. Mai, 12.20 Uhr: Finnland - Großbritannien

- Sonntag, 12. Mai, 16.20 Uhr: Dänemark - Kanada

- Kanada Sonntag, 12. Mai, 20.20 Uhr: Österreich - Schweiz

- Montag, 13. Mai, 16.20 Uhr: Norwegen - Finnland

- Montag, 13. Mai, 20.20 Uhr: Schweiz - Tschechien

- Dienstag, 14. Mai, 16.20 Uhr: Dänemark - Norwegen

- Dienstag, 14. Mai, 20.20 Uhr: Kanada - Österreich

Mittwoch, 15. Mai, 16.20 Uhr: Tschechien - Dänemark

- Mittwoch, 15. Mai, 20.20 Uhr: Schweiz - Großbritannien

- Donnerstag, 16. Mai, 16.20 Uhr: Finnland - Österreich

- Donnerstag, 16. Mai, 20.20 Uhr: Kanada - Norwegen

Freitag, 17. Mai, 16.20 Uhr: Großbritannien - Dänemark

- Freitag, 17. Mai, 20.20 Uhr: Tschechien - Österreich

- Samstag, 18. Mai, 12.20 Uhr: Dänemark - Schweiz

- Samstag, 18. Mai, 16.20 Uhr: Kanada - Finnland

Samstag, 18. Mai, 20.20 Uhr: Tschechien - Großbritannien

- Sonntag, 19. Mai, 16.20 Uhr: Norwegen - Österreich

- Sonntag, 19. Mai, 20.20 Uhr: Schweiz - Kanada

- Kanada Montag, 20. Mai, 16.20 Uhr: Großbritannien - Norwegen

- Montag, 20. Mai, 20.20 Uhr: Finnland - Dänemark

- Dienstag, 21. Mai, 12.20 Uhr: Österreich - Großbritannien

- Dienstag, 21. Mai, 16.20 Uhr: Kanada - Tschechien

Dienstag, 21. Mai, 20.20 Uhr: Finnland - Schweiz

Gruppe B:

Viertelfinale:

Donnerstag, 23. Mai, 16.20 Uhr: Erster Gruppe A - Vierter Gruppe B

Donnerstag, 23. Mai, 16.20 Uhr: Zweiter Gruppe B - Dritter Gruppe A

Donnerstag, 23. Mai, 20.20 Uhr: Erster Gruppe B - Vierter Gruppe A

Donnerstag, 23. Mai, 20.20 Uhr: Zweiter Gruppe A - Dritter Gruppe B

Nach dem Viertelfinale werden die Teams neu gesetzt.

Halbfinale:

Samstag, 25. Mai, 14.20 Uhr

Samstag, 25. Mai, 18.20 Uhr

Spiel um Platz 3:

Sonntag, 26. Mai, 15.20 Uhr

Finale

Sonntag, 26. Mai, 20.20 Uhr

Gruppen bei der Eishockey-WM 2024: In welcher Gruppe spielt Deutschland?

Im Gegensatz zu den großen Fußball-Turnieren gibt es bei der Eishockey-WM 2024 nur zwei Gruppen. Deutschland trifft in der Gruppenphase zwar auf die starken US-Amerikaner, muss aber nicht gegen die Turnier-Favoriten aus Finnland und auch nicht gegen Weltmeister Kanada ran. Welche Mannschaften in welcher Gruppe antreten, können Sie der folgenden Übersicht entnehmen:

Gruppe A:

Kanada

Finnland

Schweiz

Tschechien

Dänemark

Norwegen

Österreich

Großbritannien

Gruppe B: