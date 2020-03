29.02.2020

Defekt an Küchengerät: WWK Arena kurzzeitig evakuiert

Die WWK Arena ist nach dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach für kurze Zeit geräumt worden. Bereits nach kurzer Zeit wurde die Arena aber wieder freigegeben.

Nach der 2:3-Niederlage des FCA gegen Borussia Mönchengladbach (zum Spielbericht) ist am Samstagabend das Stadion geräumt worden. Auslöser war "ein technischer Defekt an einem Küchengerät", teilte der Verein mit. Dadurch ist es zu einer Rauchentwicklung gekommen. Gebrannt habe es nicht. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzwagen vor Ort. Wenige Minuten später wurde die Arena aber bereits wieder freigegeben. So konnten unter anderem auch die Gäste des VIP-Bereichs wieder zurück.

Die Spieler wurden nach ersten Informationen nicht evakuiert. Sie blieben während der kompletten Räumung in den Mannschaftsbereichen.

Wegen der Evakuierung wurde die Pressekonferenz abgesagt, teilte der Verein auf Twitter mit. (AZ)

Durch einen Defekt an einem Küchengerät wurde das Stadion des FC Augsburg am 29. Februar kurzzeitig geräumt. Es gab aber schnell wieder Entwarnung: Es entwickelte sich zwar Rauch, gebrannt hat es nach Angaben des Vereins aber nicht.

