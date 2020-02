vor 11 Min.

Mit Koubek und Finnbogason - diese FCA-Elf beginnt in Frankfurt

FCA / FC Augsburg - FSV Mainz 05 2:1 in der WWK Arena. Bild: Ulrich Wagner Tomas Koubek feiert mit den Fans

Gegen Bremen ersetzte Ersatzmann Luthe den Tschechen, gegen die Eintracht kehrt dieser zurück. Auch darüber hinaus verändert Augsburgs Trainer Schmidt die Startformation.

Von Johannes Graf

In der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel zwischen dem FC Augsburg und Eintracht Frankfurt (Freitag, 20.30 Uhr/DAZN) hatte Martin Schmidt sich eine kleine Hintertür offen gelassen. Augsburgs Trainer kündigte zwar an, dass nach dessen überstandener Grippeerkrankung wieder Tomas Koubek, die etatmäßige Stammkraft, zwischen den Pfosten stehen würde, der Trainer aus der Schweiz knüpfte dies aber an drei Bedingungen: "Er muss 100 Prozent gesund sein, konzentriert und fokussiert sein."

Schmidt ließ somit seine Entscheidung über die Torwartposition ein Stück weit offen und lieferte schon mal Gründe, warum Luthe ein weiteres Mal das FCA-Tor hüten könnte. "Wenn es einen Zweifel an der Fitness gibt, wissen wir, dass wir zu 100 Prozent auf Andreas vertrauen können.“

Letztlich befand Schmidt, Koubek war fit genug. Denn er bietet ihn für die Partie auf. Der Tscheche, den in der laufenden Saison kritische Stimmen begleiten, ist eine Veränderung, die Schmidt in seiner Startelf vornimmt.

Als Rechtsverteidiger läuft Jedvaj auf

Außerdem wurde spekuliert, wer hinten rechts in der Augsburger Viererkette vereidigen würde. Zuletzt hatte sich dort Tin Jedvaj versucht, allerdings waren seine Leistungen gegen Union Berlin und Bremen äußerst durchwachsen. Schmidt hatte unter der Woche den genesenen Raphael Framberger als eine Option ins Spiel gebracht. Schmidt betonte: "Auch der Frami wird von Woche zu Woche solider und besser. Er steckt die höhere Belastung besser weg." Wegen eines Infekts konnte Framberger allerdings nicht mit nach Frankfurt reisen. Schmidt schenkt erneut Jedvaj das Vertrauen.

FCA-Stürmer Finnbogason ersetzt Hahn

In der Offensive deuteten sich bereits Wechsel an. André Hahn befindet sich in einem Formtief und wurde gegen Bremen zur Pause von Alfred Finnbogason ersetzt. Der Isländer fühlt sich fit für einen Startelfeinsatz und wird gegen Frankfurt sogleich vom Anpfiff weg auflaufen.

Auf seinen ersten Startelfeinsatz warten muss hingegen Neuzugang Eduard Löwen. Der ehemalige U21-Nationalspieler war in der Winterpause als Leihspieler von Hertha BSC nach Augsburg gewechselt und sitzt gegen Frankfurt auf der Ersatzbank.

Die Startelf in Frankfurt:

Luthe - Jedvaj, Gouweleeuw, Uduokhai, Max - Baier, Khedira - Richter, Vargas - Finnbogason, Niederlechner

Themen folgen