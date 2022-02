Neue Folge "Viererkette": Der FCA holt einen Joker-Punkt in finsteren Zeiten

Gegen Borussia Dortmund holt der FCA dank seiner Bankspieler einen wichtigen Punkt. Der Krieg in der Ukraine überschattet aber vieles.

So richtig nach Fußball dürfte den wenigsten der Zuschauerinnen und Zuschauer in der Augsburger WWK-Arena zumute gewesen sein. Der FC Augsburg und Borussia Dortmund sendeten aber wie viele andere Klubs ein deutliches Zeichen gegen Russlands Krieg in Europa.

Rein sportlich gab es beim FC Augsburg einen wichtigen Punkt: Das 1:1 lässt die Mannschaft von Markus Weinzierl um einen Platz klettern. Warum das Spiel aber nur die Ouvertüre für die wichtigsten Partien der jüngeren Vereinsgeschichte war, warum in den kommenden Tagen zwei Spieler in Watte gepackt werden müssen und warum es für Ricardo Pepi mit jedem Spiel schwieriger wird, besprechen diesmal Robert Götz und Florian Eisele. (eisl)

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast "Viererkette".

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast "Viererkette“ sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen immer montags bis 18 Uhr.

