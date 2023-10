FCA-Präsident Krapf: "Grundsätzlich ist dieser Weg alternativlos für den FCA"

Plus Seit über einem Jahr ist Markus Krapf Präsident des FC Augsburg. Ein Gespräch über die Trainer-Entscheidung, den anhaltenden Abwärtstrend und strukturelle Veränderungen.

Herr Krapf, inwieweit waren Sie in die Freistellung von FCA-Trainer Maaßen involviert?



Markus Krapf: Die Entscheidung fällen Geschäftsführer Michael Ströll und Sportdirektor Marinko Jurendic, die das operative Geschäft leiten. Ich bin über alles informiert und gebe meine Einschätzungen ab. Ich halte nichts davon, mich über jene zu stellen, die dafür eingesetzt sind und über die nötige Kompetenz verfügen. Und ich bin überzeugt davon, dass wir die richtigen Mitarbeiter haben in der jetzigen Konstellation.

War die Entscheidung richtig?



Krapf: Ja. Es ist sehr klar analysiert worden und war absolut die richtige Entscheidung.