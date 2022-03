1. FC Nürnberg - Hamburger SV: Übertragung der 2. Liga im TV und Live-Stream

Der 1. FC Nürnberg und der Hamburger SV begegnen sich heute in der 2. Bundesliga 2021/22. Läuft die Partie live im Free-TV und Gratis-Stream? Alle Infos rund um Datum, Uhrzeit, Übertragung und Liveticker.

Im Rahmen des 25. Spieltags der 2. BuLi treffen der 1. FC Nürnberg und der Hamburger SV Anfang März aufeinander. Die aktuelle Saison der 2. Fußballliga 2021/2022 läuft noch bis zum 25. Mai. In diesem Artikel erfahren Sie alle wichtigen Informationen zur Übertragung im Free-TV, zum Termin und zur Uhrzeit. Zusätzlich haben wir einen Liveticker inklusive Spielstand und Aufstellung für Sie.

Wann ist Anstoß der Partie FCN vs. HSV? Termin und Uhrzeit

Heute, am 5. März 2022, empfängt der 1. FC Nürnberg seinen Gegner HSV in Nürnberg. Der Termin für den Anstoß ist um 20.30 Uhr im Max-Morlock-Stadion angesetzt.

Nürnberg gegen Hamburg: Wie läuft die Übertragung heute im Free-TV und Live-Stream ab? 2. Liga online schauen

Bei den Spielen der 2. Fußball-Bundeliga sieht es mit der kostenlosen Übertragung von Spielen insgesamt eher rar aus. Nur wenige Spiele sind bei Sat.1 und Sport1 gratis anzusehen. Doch gute Nachrichten: Die Partie Nürnberg gegen Hamburg ist eines dieser Spiele und läuft am Samstagabend bei Sport1.

Video: SID

Das sind die wichtigsten Infos zur Partie des 25. Spieltags im Überblick:

Spiel: 1. FC Nürnberg gegen HSV , 25. Spieltag der 2. Bundesliga 2021/22

gegen , 25. Spieltag der 2. Bundesliga 2021/22 Datum: Samstag, 5. März 2022

Samstag, 5. März 2022 Uhrzeit : 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Max-Morlock-Stadion, Nürnberg

Max-Morlock-Stadion, Übertragung im Free-TV: Sport1

Übertragung im Pay-TV: Sky

Für den Großteil der Matches ist ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky nötig - hier werden alle 306 Partien übertragen. Ansonsten laufen die Freitags- und Sonntagsspiele zusätzlich beim Streaming-Dienst DAZN.

Liveticker zu 1. FC Nürnberg - Hamburger SV: Aufstellung, Spielstand, Ergebnis, Tabelle, Spielplan der 2. Bundesliga 2021/22

Wer ist auf Platz 1 der 2.-Bundesliga-Tabelle 2021/22? Wer ist das Schlusslicht? In unserem Datencenter geben wir Ihnen einen Überblick über die aktuelle Tabelle sowie über Ergebnisse, Termine und Tore. Zudem sorgt unser Liveticker dafür, dass Sie den kompletten Spielverlauf und alle Informationen zu den Partien in Echtzeit verfolgen können. Sie müssen also keinen Schritt Ihrer Mannschaft der 2. BuLi verpassen.

Lesen Sie dazu auch

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

FCN gegen HSV: Bilanz und Infos

Dem Portal fußballdaten.de zufolge, sind die beiden Mannschaften bisher 79-mal aufeinander getroffen. In 42 Spielen war der HSV die stärkere Mannschaft und konnte sich den Sieg sichern. 19 Partien entschied der 1. FC Nürnberg für sich und bei 18 Spielen kam es zu einem Unentschieden als Spielergebnis. Das Torverhältnis liegt mit 159:100 auf Seiten der Hamburger. Das letzte Duell FCN gegen HSV war im Rahmen des DFB-Pokals Ende November. Hier konnte sich ebenfalls der Hamburger SV mit einem Endstand von 4:2 gegen die Nürnberger durchsetzen.

Der 1. Fußball-Club Nürnberg, Verein für Leibesübungen e. V., allgemein bekannt als 1. FC Nürnberg, wird im Volksmunde auch als "1. FCN" oder "Der Club" (auf fränkisch: "Der Glubb") bezeichnet. Er wurde am 4. Mai 1900 gegründet und hat derzeit über 24.400 Mitglieder. Mit seinen neun Meisterschaftserfolgen und vier Titeln im DFB-Pokal gehört der FCN zu den erfolgreichsten Vereinen Deutschlands. Die Vereinsfarben sind Rot-Weiß und die Spielkleidung bei Heimspielen ist Weinrot und Schwarz. Der 1. FC Nürnberg belegt momentan Platz 6 der Tabelle mit 39 Punkten.

Der Hamburger Sport-Verein e. V., Hamburger SV oder einfach nur HSV entstand am 2. Juni 1919 durch einen Zusammenschluss dreier Vereine in Hamburg. Mit seinen 84.200 Mitgliedern in mehr als 30 Abteilungen gehört der HSV zu den größten Sportvereinen Deutschlands und ist weltweit auf Rang 19. Die Farben des Vereins sind Blau, Weiß, Schwarz und das Trikot besteht aus einem weißem Hemd, roter Hose und blauen Stutzen. Ursprünglich kommt der HSV aus dem Stadtteil Rotherbaum, mittlerweile ist der Hauptsitz jedoch in Bahrenfeld im Bezirk Altona. Aktuell befindet sich der HSV mit 41 Punkten auf Platz 4 der Tabelle.