Hockey-Damen besiegen Argentinien, Herren verlieren Shootout

Die deutschen Hockey-Damen ziehen mit drei Siegen aus vier Spielen ein positives Fazit ihres Auftakts in der FIH Pro League. Die Herren hadern nach zwei Shootout-Niederlagen mit ihrer Leistung.

Die deutschen Hockey-Damen haben ihre Auftaktspiele in der FIH Pro League mit drei Siegen und einer Niederlage beendet.

Der EM-Dritte besiegte Gastgeber Argentinien in Santiago del Estero mit 2:0 (2:0). Viktoria Huse (13. Minute) per Siebenmeter und Pauline Heinz (26.) erzielten die Treffer. "Die ganze Reise über war der Input von allen im Training und in den Spielen überragend und heute hat auch der Output gestimmt", sagte Damen-Bundestrainer Valentin Altenburg, dessen Team am Freitag (Ortszeit) im ersten Vergleich mit 1:3 (0:1) unterlegen war.

Zuvor hatten die deutschen Herren ihr zweites Duell mit Argentinien mit 3:4 im Penaltyschießen verloren. Die Entscheidung besorgte Lucas Martinez als zehnter Schütze. Raphael Hartkopf (27.) und Elian Mazkour (34.) sorgten in der regulären Spielzeit nach einem 0:2-Rückstand noch für den 2:2-Ausgleich. "Unser Einstiegsniveau ist kilometerweit entfernt von dem Mindestmaß eines Länderspiels", kritisierte Herren-Bundestrainer André Henning. Bereits im ersten Spiel am Freitag (Ortszeit) musste sich der Weltmeister den Gastgebern nach einem 1:1 (0:0) nach 60 Minuten mit 1:3 im Shootout geschlagen geben.

Zudem gewannen die deutschen Teams jeweils beide Spiele gegen die stark verjüngten belgischen Auswahl-Mannschaften. Die Damen siegten am Donnerstag (Ortszeit) mit 3:0 (1:0) und am Sonntag (Ortszeit) mit 3:1 (1:0). Zuvor setzten sich die Herren mit 2:0 (2:0) sowie mit 3:2 (3:1) gegen den Olympiasieger durch. In der Tabelle stehen die Deutschen nach vier Spielen jeweils auf Tabellenplatz fünf. Die nächsten Duelle in der FIH Pro League stehen Anfang Juni in London an.

