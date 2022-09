Monza - GP von Italien in der Formel 1: Alle Infos zu Zeitplan, Übertragung und Strecke

Der Große Preis von Italien in der Formel 1 wird auf der Rennstrecke von Monza ausgetragen. Wir liefern Ihnen alles Wichtige rund um den Zeitplan, die Termine von Rennen und Qualifying. Auch die Infos zur Übertragung live im TV und Stream finden Sie hier: Datum, Uhrzeit, Sender.

Seit Ende März riecht es auf den Rennstrecken dieser Welt wieder nach Gummi, Bremsabrieb und Sprit: Die Ausgabe 2022 der Formel 1 ist in Fahrt gekommen. Die aktuelle Zirkus-Runde ist die 73. Ausgabe der wichtigsten Motorsport-Veranstaltung. Es gibt einige Neuerungen, aber eins dürfte sich nie ändern: Hochspannung, vermutlich bis zum Schluss. Das Rennen mit der Ordnungsnummer 16 findet in Monza statt. Bei uns finden Sie alle Infos zu diesem PS-Event in kompakter und knackiger Form.

Formel 1 2022 mit dem GP von Italien in Monza: Übertragung, Datum, Uhrzeit und Strecke - alle Infos im Überblick

Hier für Sie alles Wichtige zum Formel-1-Rennen im italienischen Monza in der Kurz-Übersicht:

Rennen: Großer Preis von Italien

Großer Preis von Datum : 11. September 2022

: 11. September 2022 Uhrzeit: 15 Uhr

15 Uhr Strecke: Autodromo Nazionale Monza

Autodromo Nazionale Streckenlänge: 5793 Meter

5793 Meter Übertragung: Live im TV und Stream bei Sky Sport F1

Live im und Stream bei Sky F1 Free-TV: keine Übertragung

Großer Preis von Italien in Monza: Alle Termine und Zeitplan für Training, Qualifying und Rennen

Hier finden Sie den genauen Zeitplan für die Trainingseinheiten, das Qualifying und das Rennen:

1. Training: Freitag, 9. September 2022, ab 14 Uhr

2. Training: Freitag, 9. September 2022, ab 17 Uhr

3. Training: Samstag, 10. September 2022, ab 13 Uhr

Qualifying: Samstag, 10. September 2022, ab 16 Uhr

Rennen: Sonntag, 11. September 2022, ab 15 Uhr

Video: SID

Formel-1-Übertragung: Wo ist der GP von Italien live im TV und Stream zu sehen?

Sämtliche Rennen der Formel 1 sind auf Sky Sport F1 zu sehen. RTL wird in der aktuellen Saison nur vier Rennen kostenlos im Free-TV zeigen - der GP von Italien in Monza zählt leider nicht dazu.

Hier findet die Übertragung des Großen Preises von Italien statt:

1. Training: Freitag, 9. September 2022, ab 14 Uhr: im TV und im Stream auf Sky Sport F1

und im Stream auf Sky F1 2. Training: Freitag, 9. September 2022, ab 17 Uhr: im TV und im Stream auf Sky Sport F1

und im Stream auf Sky F1 3. Training: Samstag, 10. September 2022, ab 13 Uhr: im TV und im Stream auf Sky Sport F1

und im Stream auf Sky F1 Qualifying: Samstag, 10. September 2022, ab 16 Uhr: im TV und im Stream auf Sky Sport F1

und im Stream auf Sky F1 Rennen: Sonntag, 11. September 2022, ab 15 Uhr: im TV und im Stream auf Sky Sport F1

Formel 1 in Monza: Das ist die Rennstrecke

Der Große Preis von Italien wird im Autodromo Nazionale Monza ausgetragen. Das sind die wichtigsten Infos zur Strecke:

Lesen Sie dazu auch

Länge : 5,793 km

: 5,793 km Kurven: 11

11 Streckenrekord: 1:21,046 min. ( Rubens Barrichello , Ferrari , 2004)

Wegen ihrer langen Geraden und des hohen Vollgasanteils (mit ungefähr 70 Prozent Vollgasanteil hat die Strecke den höchsten Wert aller aktuellen Formel-1-Kurse) wird Monza von vielen Experten als die letzte Hochgeschwindigkeitsstrecke der Gegenwart betrachtet.

Wer waren die Rekordsieger in Monza? Menschen, Nationen und Marken