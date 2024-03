Leverkusen - Düsseldorf live im Free-TV und Stream im DFB-Pokal-Halbfinale

Im Halbfinale des DFB-Pokals spielt Leverkusen gegen Düsseldorf. Hier finden Sie Infos rund um Termin, Übertragung im Free-TV und Stream, Live-Ticker und Bilanz.

Die Fußballsaison 2023/24 geht in allen Wettbewerben dem Finale entgegen, so auch im DFB-Pokal 23/24. Unter den verbleibenden Teams ist mit Leverkusen nur noch ein Bundesligist. Das gab es in der Geschichte des Wettbewerbs noch nie. Bayer Leverkusen gilt als haushoher Favorit auf den Titel. Nicht nur wegen der Höherklassigkeit - Bayer Leverkusen spielt eine starke Saison hat neben dem Europapokal auch gute Chancen auf die deutsche Meisterschaft.

Fortuna Düsseldorf möchte die Leverkusener sicherlich zum Stolpern bringen und selbst in das Finale einziehen. Die Düsseldorfer spielen ebenfalls eine überwiegend gute Saison und sind noch im Rennen um den Bundesliga-Aufstieg dabei. Trainer Daniel Thioune traf mit seinem Team in jüngster Vergangenheit zwar auf keine höherklassigen Gegner, doch immerhin konnte man im Viertelfinale auswärts den stark aufspielenden FC St. Pauli im Elfmeterschießen bezwingen. Entsprechende Nervenstärke werden die Düsseldorfer wohl auch im Halbfinale brauchen.

Doch wann genau findet die Partie zwischen Leverkusen und Düsseldorf statt? Wo wird gespielt? Gibt es eine Übertragung im Free-TV oder im Stream? Alle Fragen beantworten wir hier im Artikel. Außerdem haben wir Infos zur bisherigen Bilanz der beiden Teams gegeneinander.

Bayer 04 gegen Fortuna im Halbfinale des DFB-Pokals 23/24: Termin und Uhrzeit

Laut Spielplan des DFB-Pokals 23/24 wird Leverkusen im Halbfinale am 3. April um 20.45 Uhr auf Fortuna Düsseldorf treffen.

Austragungsort ist die Heimspielstätte von Leverkusen: die BayArena. Das Stadion wurde 2009 umgebaut und bietet Platz für 30.210 Zuschauer.

Übertragung von Leverkusen vs. Düsseldorf live im Free-TV und Stream

Für die Übertragung der DFB-Pokal-Spiele 23/24 war bisher hauptsächlich der Pay-TV-Sender Sky verantwortlich. Das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Düsseldorf gibt es live bei Sky im Fernsehen und im Stream zu sehen.

Doch es gibt gute Nachrichten für alle Fußballfans: Alle Halbfinalspiele und das Finale am 25. Mai 2024 werden im Free-TV übertragen. Die Partie zwischen Leverkusen und Düsseldorf wird ab 20.15 Uhr zusammen mit Vorberichten sowohl im Fernsehen als auch im kostenlosen Live-Stream des öffentlich-rechtlichen Senders ZDF gezeigt. Claudia Neumann wird das Spiel kommentieren, während Sven Voss die Moderation übernimmt.

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur Übertragung des Pokalspiels auf einen Blick:

Spiel: Bayer 04 Leverkusen vs. Fortuna Düsseldorf , DFB-Pokal 23/24, Halbfinale

vs. , DFB-Pokal 23/24, Datum: Mittwoch, 3. April 2024

Mittwoch, 3. April 2024 Uhrzeit: ab 20.45 Uhr

ab 20.45 Uhr Ort: BayArena , Leverkusen

, Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: ZDF & Sky

Bayer Leverkusen vs. Fortuna Düsseldorf im Live-Ticker: Aufstellung, Tore und Ergebnis

Sie können das Halbfinal-Duell zwischen Leverkusen und Düsseldorf sowie alle anderen DFB-Pokalspiele der Saison 2023/2024 in Echtzeit über unseren kostenlosen Live-Ticker verfolgen. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden und verpassen keine Highlights, Tore oder Karten.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Bayer 04 Leverkusen - Fortuna Düsseldorf: Bilanz und Infos im DFB-Pokal

Laut fussballdaten.de spricht die DFB-Pokal-Bilanz für Fortuna Düsseldorf. Es gab bisher nur zwei Begegnungen zwischen den beiden Teams im Pokal: Beide endeten mit einem 2:1-Sieg für Düsseldorf, einmal in regulärer Spielzeit und das andere Mal nach Verlängerung. Da die Spiele zwischen Fortuna und Leverkusen in den Jahren 1979 und 1986 stattfanden, ändert sich an der Favoritenrolle von Leverkusen natürlich nichts.