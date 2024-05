VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf im Live-Ticker: Ergebnis, Spielstand und Aufstellung

Die Bundesliga-Relegation steht ins Haus. Alle Infos zum Live-Ticker VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf sowie die Ausgangslage der beiden Teams finden Sie hier.

Spannende Fußball-Abende stehen vor der Tür: In der Bundesliga-Relegation 2024 tritt der VFL Bochum gegen den Dritten der 2. Fußball-Bundesliga an - das ist Fortuna Düsseldorf. Im Hin- und Rückspiel entscheidet sich, ob Bochum auch in der Bundesliga-Saison 24/25 noch in der Königsklasse des deutschen Fußballs spielen darf oder nicht. Die Düsseldorfer ihrerseits zeigen sich recht optimistisch: "Wir gehen mit einer breiten Brust in die beiden Duelle", sagt ihr Kapitän Andre Hoffmann. Die breite Brust hat in der Tat ein ansehnliches Format: Fortuna verweist mittlerweile auf satte 13 Zweitliga-Partien ohne Niederlage.

VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf: Infos zu den beiden Relegationsspielen

In der Relegation wird das Heimrecht im Rückspiel demjenigen Verein gewährt, der vor dem Hinspiel weniger spielfreie Tage hatte. Daher findet das Relegations-Hinspiel zunächst im Vonovia-Ruhrstadion des Bundesliga-Sechzehnten Bochum statt. Die entscheidende Partie um Aufstieg und Klassenverbleib wird dann im Rückspiel beim Zweitliga-Dritten Düsseldorf ausgetragen, der in seiner Merkur-Spielarena spielt.

Übertragung des Spiels VfL Bochum vs. Fortuna Düsseldorf im Free-TV und Stream

Die Relegation zur Bundesliga 2024 ist live im Free-TV zu sehen - bei Sat.1. Auch die Streaming-Plattform Joyn zeigt das Spiel VfL Bochum vs. Fortuna Düsseldorf live.

Spiel: VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf , Relegation zur Bundesliga 2024

gegen , zur Bundesliga 2024 Hinspiel: Donnerstag, 23. Mai 2024

Donnerstag, 23. Mai 2024 Rückspiel : Montag, 27. Mai 2024

Montag, 27. Mai 2024 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Übertragung im Free-TV: Sat.1

Übertragung im Gratis-Stream: Joyn

VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf im Live-Ticker: Aufstellung, farbige Karten, Tore & sonstige Höhepunkte

Wer in den spannenden Momenten der Relegation keine Möglichkeit hat, ununterbrochen einem Bewegtbild zu folgen, findet bei uns eine geniale Version mit purem Text: unseren Live-Ticker. Das Datencenter bietet die aktuellsten Informationen zu jeder Partie der Bundesliga, natürlich auch die Relegation 2024. Sie werden bei uns in Echtzeit mit allen Fakten rund um das Spiel zwischen Bochum und Düsseldorf versorgt - Aufstellung, Auswechslungen, Verwarnungen, Platzverweise und natürlich - Überraschung! - alle Tore.

Das ist die Ausgangslage von VfL Bochum: "Wir haben einfach versagt heute"

Trotz bester Ausgangslage ist der VfL Bochum am letzten Spieltag der Bundesliga auf Platz 16 abgestürzt und muss nach dem ernüchternden 1:4 (0:1) bei Werder Bremen den Weg über die Relegation gegen Fortuna Düsseldorf gehen. "Wir haben einfach versagt heute. Anders kann ich es nicht sagen", räumte Kapitän Anthony Losilla nach dem Flop unumwunden ein: "Die anderen haben den Job gemacht, wir nicht."

Als Tabellen-Vierzehnter hatten die Bochumer eigentlich eine gute Ausgangsposition, doch gegen Bremen kamen sie einfach nicht an. Bereits in der 6. Minute brachte Kapitän Marco Friedl Werder in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhten Anthony Jung (78.), Jens Stage (80.) und Romano Schmid (88.) die Torausbeute gegen den hilflosen VfL. Der Ehrentreffer durch Christopher Antwi-Adjei in der 85. Minute war lediglich kosmetischer Natur. In der Relegation gegen den Zweitligisten Düsseldorf droht den Bochumern nach drei Jahren der Abstieg.

Das ist die Ausgangslage von Fortuna: "Düsseldorf muss Nachbar Bochum wegräumen!"

Für Fortuna Düsseldorf wird es eine Relegation mit kurzen Anfahrtswegen. Am Donnerstag steht der Zweitligist vor einer kurzen Reise von genau 50,8 Kilometern zum Hinspiel gegen den 16. der Bundesliga. Auch in der Online-Ausgabe von Bild regiert der große Buchstabe: "Düsseldorf muss Nachbar Bochum wegräumen!" fordern die Kollegen in grenzwertiger Grammatik und in unübersehbar hohen Lettern. Sie sprechen von einer "Derby-Relegation".

Fortuna-Routinier Andre Hoffmann (31) sieht sich gut vorbereitet für das Kräftemessen mit dem Bundesligisten: „Wir kennen den VfL Bochum gut, es ist fast ein Nachbarschaftsduell. Es werden zwei sehr enge Spiele, besonders an der Castroper Straße geht es immer hitzig zu. Aber wir treten selbstbewusst in diese Duelle und werden zusammen mit unseren Fans alles daran setzen, den Aufstieg zu schaffen.“ Fortuna spielte in den Jahren 1966/67, 1971 bis 1987, 1989 bis 1992, 1995 bis 1997, 2012/13 und von 2018 bis 2020 in der Bundesliga. Seit dem letzten Abstieg hat Düsseldorf einige Wieder-Aufstiege verpasst.

VfL Bochum vs. Fortuna Düsseldorf: Die Bilanz der beiden Team

Die folgenden Fakten und Zahlen verdanken wir fussballdaten.de: Die beiden Vereine haben bisher 63 Mal gegeneinander gespielt. Bochum konnte 24 dieser Begegnungen für sich entscheiden, während Düsseldorf 17 Mal als Sieger hervorging. Zudem endeten 22 Partien unentschieden. Auch das Torverhältnis spricht mit 108:86 für die Mannschaft aus Bochum.