DFB-Pokalfinale 2024: Kaiserslautern - Leverkusen live im Free-TV und Stream sehen

FC Kaiserslautern gegen Bayer Leverkusen - so lautet das Pokalfinale 2024. Alle Infos rund um Termin, Übertragung im Free-TV und Stream, Live-Ticker und Bilanz.

Im Mai werden die Titel im europäischen Fußball entschieden. So auch im DFB-Pokal der Saison 2023/24: Zwei Mannschaften sind noch im Wettbewerb verblieben und spielen den Pokalsieg im Finale aus. Dieses findet wie üblich in der Hauptstadt Berlin statt. Die zwei Vereine, die sich im Finale gegenüberstehen: Der 1. FC Kaiserslautern und Bayer 04 Leverkusen.

Wie spannend das Duell tatsächlich wird, bleibt abzuwarten. Denn das Kräfteverhältnis zwischen den Mannschaften darf durchaus als ungleich bezeichnet werden. Der Traditionsverein Kaiserslautern spielt in in der 2. Bundesliga und hatte in der aktuellen Saison ganze drei Trainerwechsel zu vermelden. Schließlich übernahm Anfang 2024 Trainerlegende Friedhelm Funkel den Club. Die sportliche Situation lief in der Liga insgesamt eher enttäuschend, doch im DFB-Pokal ging es Runde für Runde weiter. Im Halbfinale setzte man sich zuletzt gegen den 1. FC Saarbrücken durch, welcher als Drittligist auf seiner Reise bis ins Halbfinale für einige Überraschungen sorgte.

Im Pokalfinale wartet nun Bayer Leverkusen. Viele Fans und Experten sehen das Spiel schon vorher als entschieden, denn Leverkusen spielt eine grandiose Saison unter ihrem Startrainer Xabi Alonso. Mit ihrer Spielweise hat Alonsos Mannschaft in vielen Partien überzeugt und manche verloren geglaubte Rückstände noch gedreht. Daher geht der Bundesligist als klarer Favorit in die Partie. Doch die Lauterer Fans werden ihre Mannschaft sicherlich lautstark unterstützen und im Pokal, besonders im Finale, ist bekanntlich alles möglich.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Wann genau findet das DFB-Pokalfinale statt? Wo wird gespielt? Gibt es eine Übertragung im Free-TV und im Stream? Wie ist die Bilanz der beiden Vereine gegeneinander? Wir beantworten alle Fragen hier im Artikel.

Kaiserslautern - Leverkusen im Finale des DFB-Pokals 23/24: Termin und Uhrzeit

Laut Spielplan des DFB-Pokals 23/24 wird das Finale am 25. Mai 2024 ausgetragen. Der Termin fällt auf einen Samstag. Anpfiff zur Titelentscheidung im deutschen Pokal ist um Punkt 20 Uhr abends. Das Finale zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Kaiserslautern wird wie immer im Berliner Olympiastadion angepfiffen. Das Stadion fasst 74.475 Plätze für Zuschauer.

Übertragung FCK vs. Bayer Leverkusenim Free-TV und Stream: Wo läuft das Pokalfinale?

Im Endspiel des DFB-Pokals treten am Samstag, dem 25. Mai 2024, der Zweitligist FC Kaiserslautern und der Bundesligist Bayer Leverkusen um den Titel an. Die Übertragung der DFB-Pokal-Saison 2023/2024 erfolgt über den Pay-TV-Sender Sky, der die Rechte für die Übertragung der Pokalspiele in dieser Saison besitzt. Demzufolge wird das Spiel zwischen Leverkusen und Kaiserslautern live bei Sky im Fernsehen und deren Streamingdienst übertragen. Ein Monatsabo ist bei Sky ab einem Preis von 19,99 Euro erhältlich.

Doch seit dem Halbfinale werden alle Pokalspiele auch kostenfrei im Fernsehen ausgestrahlt. Die Free-TV-Übertragung des Spiels erfolgt durch die öffentlich-rechtlichen Sender. Für die Übertragung des Finales ist die ARD verantwortlich. Sie können das Spiel also sowohl im linearen Fernsehen als auch im Live-Stream der ARD verfolgen.

Hier finden Sie alle Infos zum Pokalfinale im Überblick:

Spiel: 1. FC Kaiserslautern vs. Bayer 04 Leverkusen , Finale im DFB-Pokal 23/24

vs. , Finale im DFB-Pokal 23/24 Datum: Samstag, 25. Mai 2024

Samstag, 25. Mai 2024 Uhrzeit: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Ort: Olympiastadion, Berlin

Olympiastadion, Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: ARD & Sky

Kaiserslautern gegen Leverkusen im Live-Ticker: Aufstellung, Tore und Ergebnis

Für alle, die das Pokalfinale nicht im Fernsehen oder im Stream verfolgen können, bieten wir einen kostenfreien Live-Ticker an. Hier können Sie alle Highlights im Finale zwischen Leverkusen und Kaiserslautern live verfolgen. Auf diese Weise bleiben Sie stets über den aktuellen Stand informiert und verpassen keine Tore, Karten und Wechsel.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

1. FC Kaiserslautern - Bayer 04 Leverkusen im DFB-Pokalfinale: Bilanz der Teams

Während sich Leverkusen und Kaiserslautern in der Bundesliga bereits 56 Mal gegenüberstanden, spielten die Teams im Pokal deutlich weniger gegeneinander. Im Pokal gab es laut fussballdaten.de bis zum diesjährigen Finale sechs Duelle. Die Bilanz im DFB-Pokal ist dabei ausgeglichen: Drei Mal siegte Bayer 04, die anderen drei Spiele gewann der FCK. Leverkusen hat jedoch mit 9:4 erzielten Toren einen Vorsprung bei der Torbilanz.

Die letzten Pokalduelle fanden 2014 und 2015 statt, beide Spiele endeten nach regulärer Spielzeit unentschieden und gingen in die Verlängerung. 2014 entschieden die Lauterer das Spiel mit 1:0 für sich, während Bayer 04 2015 durch einen 2:0-Sieg ein Elfmeterschießen nach der Verlängerung verhinderte. Insgesamt hat der FCK 21 Spiele gewonnen, 30 Siege gingen an Leverkusen und 12 Mal trennten sich die Teams unentschieden.