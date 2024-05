Springreiter verpassen Top-Platzierungen in Shanghai

Die deutschen Springreiter haben bei der vierten Station der Global Champions Tour die vorderen Platzierungen deutlich verpasst.

Keines der fünf angetretenen Paare schaffte es zum Abschluss des dreitägigen Events beim Sieg von Gilles Thomas aus Belgien und Luna ins Stechen.

Janne Friederike Meyer-Zimmermann aus Pinneberg landete gemeinsam mit Messi nach einem Abwurf auf dem 16. Rang, Marcus Ehning und Priam du Roset belegten den 22. Rang, Marcus Kutscher und Karajan wurden 24. und Philipp Weishaupt musste sich auf Zineday mit dem 30. Platz begnügen. Daniel Deusser und Gangster schafften es erst gar nicht in die Wertung. Insgesamt standen 32 Paare auf der Starterliste. Die Prüfung war mit 600.000 Euro dotiert.

Bei der fünften Etappe der Global Champions Tour steht zum ersten Mal in diesem Jahr eine Station in Europa auf dem Programm. Vom 17. bis 19. Mai geht es in der spanischen Hauptstadt Madrid weiter.

(dpa)