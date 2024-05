Nach Achillessehnenriss: Langer feiert Turnier-Comeback

Nur drei Monate nach dem Riss der Achillessehne spielt Bernhard Langer wieder Turnier-Golf. Das schnelle Comeback des 66-Jährigen verblüfft auch seine Mitspieler auf der PGA Tour Champions.

Deutschlands Golf-Idol Bernhard Langer hat sein überraschendes Comeback auf der PGA Tour Champions gut überstanden. Nur drei Monate nach dem Riss der linken Achillessehne trat der 66-Jährige aus Anhausen beim Turnier in The Woodlands an. Nach Runden von 69 und 74 Schlägen liegt der Masterssieger von 1985 und 1993 vor dem Schlusstag auf dem geteilten 31. Rang.

Wegen starker Regenfälle im Großraum Houston war die Auftaktrunde des Turniers von Freitag auf Samstag verlegt worden. Für Langer und seine Mitspieler wurde es ein anstrengender Tag, denn durch die Verschiebung mussten die Spieler gleich zwei Runden auf dem Par-72-Kurs des Woodlands Country Clubs absolvieren.

Bei dem Turnier im US-Bundesstaat Texas hatte Langer 2007 seinen ersten Sieg auf Tour der über 50-Jährigen gefeiert. Insgesamt gewann er es vier Mal. In seiner Karriere holte er auf der Senioren-Tour bislang 46 Titel - so viele wie niemand zuvor.

Anfang Februar hatte sich Langer die schwere Verletzung beim Pickleball - eine Mischung aus Tennis, Tischtennis und Badminton - in seiner US-Wahlheimat Boca Raton zugezogen. Das schnelle Comeback auf der Tour verblüffte auch seine Mitspieler.

(dpa)