Hansa Rostock vs. KSC live im TV und Stream: Übertragung der 2. Liga

In der 2. Bundesliga trifft der KSC auf Hansa Rostock. Hier gibt es alle Informationen rund um Termin, Uhrzeit, Anstoß und Übertragung im TV und Stream.

Am 32. Spieltag der Saison 2023/24 stehen sich Hansa Rostock und der Karlsruher SC auf dem Rasen gegenüber. Der Blick auf die aktuelle Tabelle der 2. Bundesliga verrät, dass die beiden Vereine mit sehr unterschiedlichen Ausgangslagen in das Spiel starten: Während Rostock auf Platz 17 abstiegsgefährdet ist, befindet sich Karlsruhe auf Platz 5 in einer recht bequemen Situation. Es wird sich allerdings zeigen, ob sich der Kader des KSC tatsächlich so einfach gegen die Rostocker durchsetzen kann.

Hansa Rostock wird seit Januar 2024 von Mersad Selimbegović trainiert, Trainer des Karlsruher SC ist Christian Eichner. Wie die Liste der KSC-Trainer verrät, ist Eichner bereits seit 2020 im Amt.

Wann genau findet die Partie zwischen dem KSC und Hansa Rostock statt? Und wie kann man sie verfolgen? Hier gibt es alle Informationen rund um Termin, Uhrzeit und Anstoß der Partie sowie zur Übertragung im TV und Stream.

Hansa Rostock gegen den KSC: Termin und Uhrzeit des Spiels

Ein Blick auf den Spielplan des KSC verrät: Die Partie zwischen dem Karlsruher SC und Hansa Rostock ist für Samstag, den 4. Mai 2024 angesetzt. Anpfiff ist planmäßig um 13 Uhr, im Ostseestadion in Rostock.

Hansa Rostock - Karlsruher KSC live im TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung

Wer auf eine Free-TV Übertragung der Partie zwischen Hansa Rostock und dem Karlsruher SC gehofft hat, wird leider enttäuscht, denn das Spiel wird lediglich vom Pay-TV Sender Sky gezeigt. Der überträgt die Partie am 4. Mai 2024 ab 12.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 4 als Einzelspiel sowie auf Sky Sport Bundesliga 2 in der Konferenz. Kommentator ist Joachim Hebel.

Zumindest die Highlights des Spiels kann aber auch ohne Abo sehen, denn sowohl ARD als auch ZDF zeigen in der "Sportschau" beziehungsweise im "Sportstudio" die wichtigsten Momente der Partie. Die entsprechende Ausgabe der ARD "Sportschau" beginnt am 4. Mai 2024 um 18.30 Uhr, "Das aktuelle Sportstudio" im ZDF am gleichen Abend um 23.30 Uhr.

Spiel: Hansa Rostock - Karlsruher SC , 2. Liga, 32. Spieltag

- , 2. Liga, 32. Spieltag Datum: Samstag, 4. Mai 2024

Samstag, 4. Mai 2024 Uhrzeit : Anpfiff um 13 Uhr

Anpfiff um 13 Uhr Ort: Ostseestadion, Rostock

Ostseestadion, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Wer die Partie nicht alleine zu Hause vor dem Fernseher sondern in großer Runde mit anderen Fans ansehen möchte, der hat noch eine andere Möglichkeit: Schließlich kann man das Spiel zwischen KSC und Hansa Rostock auch in verschiedenen Karlsruher Bars und Kneipen ansehen.

Die Bilanz der Partie: Hansa Rostock gegen den KSC

Hansa Rostock und der KSC sind sich wahrlich nicht unbekannt: Bereits 30 Mal sind die beiden Vereine auf dem Rasen aufeinandergetroffen. Die erste verzeichnete Partie fand dabei laut fussballdaten.de am 13. September 1991 statt; damals siegten die Karlsruher mit 2:1. Die letzte Begegnung der beiden Vereine ist noch gar nicht so lange her: Am 3. Dezember 2023 trafen sie im Rahmen der aktuellen Saison der 2. Bundesliga aufeinander und trennten sich 2:2.

Auch insgesamt spricht die Bilanz klar für das Team aus Karlsruhe: Sie konnten bisher insgesamt 12 Siege erringen, während es für die Rostocker nur für 6 Triumphe gereicht hat. 12 Mal ging die Partie dementsprechend unentschieden aus. Die Statistik sieht also den KSC als Favorit für die Begegnung der beiden Vereine in der 2. Bundesliga am 4. Mai 2024.